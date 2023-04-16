عيد الفصح: المسيحيون يحيون سبت النور في القدس رغم القيود الإسرائيلية

قبل 21 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كنيسة القيامة - موقع الاحتفال بالنار المقدسة

ملأ آلاف الحجاج بلدة القدس القديمة يوم السبت للاحتفال بعيد الفصح الأورثوذكسي، وذلك رغم قيود الشرطة الإسرائيلية.

واجتذب احتفال النار المقدسة يوم سبت النور حشودا ضخمة إلى كنيسة القيامة بالقدس الشرقية المحتلة، حيث تسيطر الشرطة الإسرائيلية أمنياً.

وتقوم الكنيسة على مكان يعتقد المسيحيون أن السيد المسيح صُلب ودُفن فيه.

وحددت الشرطة الإسرائيلية أعداد الحجيج إلى كنيسة القيامة للاحتفال عند 1,800شخص في الداخل و1,200 في الخارج، متعلّلة في ذلك بدواعي الأمن.

لكن رؤساء الكنيسة دعوا المسيحيين إلى تجاهل القيود، منتقدين الوجود الشرطي في الاحتفالات الدينية.

ويمكن تعقّب تاريخ احتفال النار المقدسة عبر مئات السنين الخالية، وعادة ما يتم الاحتفال وسط حضور حاشد في أكثر الأماكن قداسة في الدين المسيحي. ويسافر الحجيج المسيحيون من حول العالم قاصدين هذا الاحتفال الذي يرمز إلى قيامة المسيح.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حجيج مسيحيون إثيوبيون في الاحتفال بسبت النور

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حجيج مسيحيون من حول العالم حضروا الاحتفال

وبعد ساعات من الترقّب يوم السبت، خرج بطريرك أورثوذكسي يوناني من القبر الفارغ المختوم بشعلة - في عمل يُنظر إليه كمعجزة سنوية قبل أحد الفصح الأرثوذكسي المجيد.

ومُرّرت الشُعل من شخص لآخر حول الكنيسة بأيدي الحجيج المسيحيين المحليين والأجانب ممن كانوا ينتظرون في الشوارع الضيقة القريبة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مسيحيون أورثوذكس يشعلون شموعهم في أثناء الاحتفال بالنار المقدسة يوم سبت النور

وفي السنوات الماضية، كان يجتمع حوالي 10 آلاف من الحجيج في كنيسة القيامة، مع آخرين يحتشدون في الأزقة المحيطة بالبلدة القديمة.

لكن للسنة الثانية على التوالي، أُخبر رؤساء الكنيسة أن الدخول سيكون مقيداً بأعداد معينة لدواعي تتعلق بالأمان.

لكن الكنائس ترفض الزعم بأن هناك احتياجا لفرض القيود.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الأزقة المحيطة بالكنيسة اكتظت بالحجيج

وأفادت تقارير بأن آلاف الحجيج لم يتمكنوا من الوصول لكنيسة القيامة يوم سبت النور بسبب تدشين الشرطة الإسرائيلية نقاط تفتيش على مدخل البلدة القديمة وحول سورها.

وتقول الكنائس إن القيود تأتي ضمن جهود حثيثة منذ وقت طويل تستهدف طرد المجتمع المسيحي المحلي.