اشتباكات السودان: تواصل الاشتباكات بين أطراف الصراع على الرغم من بدء سريان الهدنة

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، طال القصف بعض المباني السكنية

تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بشرق الخرطوم، وإن بوتيرة أخف، وذلك بعد أقل من نصف ساعة من بدء سريان هدنة إنسانية يفترض أن تستمر 24 ساعة.

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد وافقا في وقت سابق اليوم على وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة وذلك بعد أربعة أيام من القتال العنيف في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

وقال قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية CNN إن وقف إطلاق النار سيبدأ في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

كما أكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" أنه وافق على وقف إطلاق النار لضمان إجلاء المدنيين الجرحى.

وتأتي استجابة الأطراف المتحاربة على الهدنه عقب اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بكل من البرهان ودقلو ودعاهما إلى وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة لفتح ممرات آمنة وخروج المدنيين المحاصرين.

وفي سياق متصل، التقى وزيرا الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي والأمريكي أنتوني بلينكين، للمرة الثانية خلال 24 ساعة لبحث المستجدات السودانية.

ووجه الوزيران خلال لقائهما دعوات السلام الأمريكية والبريطانية وحثا طرفي الأزمة على ضرورة العودة للمحادثات ووقف الاقتتال.

وجاء اللقاء عقب تعرض سفير الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم للاعتداء في مقر إقامته بالإضافة إلى الهجوم الذي تعرض له موكب دبلوماسي تابع للسفارة الأمريكية في العاصمة الخرطوم.

وكان الجيش السوداني قد نشر في وقت سابق على صفحة تابعة له على فيسبوك بيانا ينفي فيه ما أعلنته قوات الدعم السريع من أنها وافقت على مقترح أمريكي بهدنة لمدة 24 ساعة لوقف القتال المستمر منذ 4 أيام.

وقال بيان الجيش إنه ليس على علم بوجود تنسيق مع وسطاء دوليين حول هدنة بينه وبين قوات الدعم السريع، ووصف حديث قوات الدعم السريع عن الهدنة بمجرد "محاولة للتغطية على الهزيمة الساحقة التي تكبدتها القوات المتمردة".

وتختلف القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان مع قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي على الجدول الزمني للانتقال إلى حكم مدني في البلاد.

الوضع الإنساني

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مدنيون فارون من مناطق القتال

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ومع دخول الصراع يومه الرابع أفادت تقارير واردة من العاصمة السودانية الخرطوم، أن أصوات إطلاق النار ما زالت تسمع على الرغم من تزايد الضغوط والدعوات الدولية لوقف القتال.

وقالت الناشطة في مجال العدالة والديمقراطية في الخرطوم هلا الكاريب، لبي بي سي إنها ما زالت تسمع أصوات المدفعية العالية من حولها. وأضافت "لا يوجد مكان نذهب إليه لأن الخروج أكثر خطورة، إذ لا توجد طرق آمنة" وأشارت الكاريب أن الوضع في الخرطوم "متدهور للغاية".

بينما قالت دعاء طارق إحدى سكان العاصمة السودانية لبي بي سي إنه لم يعد لديها ماء للشرب، وأضافت أن الزجاجة التي كانت تحتفظ فيها بماء لطفلها البالغ من العمر عامين، "نفدت هذا الصباح".

وقال بعص سكان العاصمة الخرطوم لبي بي سي إن قوات الدعم السريع كانت تنتقل من منزل إلى منزل في الحي لتطلب الماء والطعام، وإنها تقوم بعمليات نهب في بعض المناطق السكنية بالعاصمة.

وأضافوا أنه يمكن رؤية قصف عنيف ودخان أسود حول المطار، الذي يقع في وسط الخرطوم وبجوار المقر العسكري مباشرة ، حيث وردت أنباء عن ظهور دبابات في بعض الشوارع.

وتحيط بالمطار مناطق سكنية ومستشفى للسرطان قال موظفوه إن القتال الدائر جعلهم محاصرين.

وقالت مريضة في مستشفى الزارة لبي بي سي، يوم الإثنين، إن الوضع يتدهور لعدم وجود دواء أو طعام. والمستشفى مكتظ بالفعل حيث كان يستقبل مرضى من مستشفى آخر تعرض لهجوم من قبل قوات الدعم السريع.

ويمثل نقص الإمدادات مشكلة في جميع أنحاء البلاد، في ما يصل إلى سبع ولايات، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وقال ممثل المنظمة في السودان، الدكتور نيما سعيد عابد، لبي بي سي "تفيد معظم المستشفيات في الوقت الحالي بأن الإمدادات الطبية وأكياس الدم والأكسجين والعديد من الأدوات الجراحية الهامة الأخرى قد نفدت".

ويقول غزالي بابكر، القائم بأعمال المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود في السودان، إن المدنيين ووكالات الإغاثة التي تحاول مساعدتهم محاصرون بشكل كبير بسبب القتال.

و أضاف أن التحديات الرئيسية التى تواجه الناس في السودان الآن تتمثل في الوصول إلى الرعاية الصحية والمرافق والممرات الإنسانية الآمنة، ويواجه عمال الإغاثة تحديات تتعلق بالوصول إلى السكان العاديين لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأفادت الأنباء الواردة أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما زالا يخوضان معارك ضارية للسيطرة على مقر القيادة العامة في العاصمة، إضافة إلى استمرار القتال حول مطار الخرطوم وأماكن أخرى في أم درمان والخرطوم بحري.