اشتباكات السودان: البعدان الإقليمي والدولي لما يجري في هذا البلد

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جنود سودانيون موالون للجيش في ميناء بورتسودان الذي تسعى العديد من الجهات الدولية والإقليمية للسيطرة عليه

يحظى القتال الدائر في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع باهتمام اقليمي ودولي منذ اندلاعه في الخامس عشر من أبريل/ نيسان الجاري، لا سيما وأنه يهدد أمن واستقرار منطقة هشة.

ولم يتردد اللاعبون الأساسيون على الساحتين الإقليمية والدولية من التدخل في الصراع سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

عمر الطيب من بي بي سي نيوز عربي يلقي الضوء على أدوار ودوافع هؤلاء اللاعبين في التعاطي مع هذا الصراع.

مصر

لمصر مصلحة طويلة الأمد في استقرار السودان، بالنظر إلى الحدود المشتركة بين البلدين والأهمية الاستراتيجية لنهر النيل.

شاركت مصر بنشاط في الوساطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ومخاطبة الطرفين لإحتواء الأزمة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. الدافع الأساسي لمصر هو منع اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق في السودان، مما قد يؤدي إلى تدفق اللاجئين ويؤثر سلبًا على الأمن المائي في مصر.

وإذا ما طال أمد الاشتباكات في السودان واتسع نطاقها فإن ذلك سيؤثر أيضا على الشراكة التجارية بين البلدين خاصة وأن جزءا مقدرا من صادرات السودان الزراعية والحيوانية تصل إلى الأسواق المصرية ومنها ما يعاد تصديره إلى دول أخرى في ظل العقوبات المفروضة على السودان.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لحقت الاضرار بالعديد من الطائرات المدنية في مطار الخرطوم جراء المعارك

إثيوبيا

لدى إثيوبيا مخاوف حيال توسع دائرة الصراع السوداني وامتداد أمده والتداعيات المترتبة عن ذلك على الاستقرار في المنطقة.

و كدولة جارة للسودان ولاعب رئيسي في حوض نهر النيل، لها مصلحة في ضمان عدم تصعيد الصراع. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التوترات المستمرة بين إثيوبيا والسودان بشأن منطقة الفشقة المتنازع عليها وسد النهضة الإثيوبي الكبير تجعل إثيوبيا أحد أصحاب المصلحة في استقرار السودان.

السعودية والإمارات

لعبت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة دورًا مهمًا في الشأن السوداني، لا سيما في دعمهما لقوات الدعم السريع. وقد قدم كلا البلدين مساعدات مالية وعسكرية لهذه لقوات، لاسيما وأنهما ركنا التحالف الذي قادته السعودية في حرب اليمن حيث شارك جنود سودانيون، كان معظمهم من الدعم السريع إلى جانب التحالف في القتال ضد حركة أنصار الله الحوثية، الأمر الذي عزز قدرات الدعم السريع مالياً وعسكرياً.

يضاف إلى ذلك إهتمام الإمارات بالذهب الذي يملك قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ( حميدتي) استثمارات كبيرة فيه منذ أن منحه الرئيس المخلوع عمر البشير حقوق التنقيب عنه في جبل عامر حتى يتمكن من دفع مرتبات جنوده.

ومن المحتمل أيضا أن دعم السعودية والإمارات للدعم السريع كان مدفوعًا بمسعى البلدين لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة وفي الوقت ذاته الحفاظ على وجود عسكري قوي في القرن الأفريقي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لا تملك قوات الدعم السريع مدرعات ودبابات مثل الجيش السوداني

لاعبون دوليون

الولايات المتحدة

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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الوضع في السودان ودعا وزير خارجيتها أنتوني بلينكن الذي أجرى إتصالات هاتفية مع قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان ومع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ، ودعاهما خلالها إلى وقف فوري للأعمال العدائية بين الطرفين.

وأفادت أنباء أن الولايات المتحدة تدرس حاليًا فكرة فرض عقوبات على أفراد من الجيش والدعم السريع رغم أن المراقبين للشأن الأمريكي يقولون إن هذه العقوبات ستكون عديمة الجدوى في حال فرضتها واشنطن وأن الوقت قد تأخر لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

ويقول هؤلاء المراقبون وحقوقيون سودانيون ودوليون إن الولايات المتحدة لا ترغب في فرض أي عقوبات في إفريقيا، ويضيفون أنها إذا كانت ترغب في فعل ذلك فإنها كانت ستفرض عقوبات على الجيش السوداني والدعم السريع إثر فض الاعتصام أمام قيادة الجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو حزيران 2019، ويشيرون في السياق ذاته إلى أن واشنطن لم تفرض عقوبات على القيادة الإثيوبية في الحرب ضد إقليم تيغراي والتي استمرت عامين وأسفرت عن مقتل أكثر من 600 ألف شخص، يضاف إلى ذلك إنشغال الولايات المتحدة بالحرب الدائرة في أوكرانيا.

ومن المرجح أن يكون اهتمام الولايات المتحدة باستقرار السودان مدفوعًا بأهدافها الاستراتيجية الأوسع في المنطقة ، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتعزيز الديمقراطية وكبح جماح نفوذ الصين وروسيا في القارة السمراء.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، هناك علاقة بين جماعةالمرتزقة الروس فاغنر وقوات الدعم السريع

روسيا

تدخل روسيا في الشان السوداني يعد أكثر محدودية، إذ يتركز من الناحية الشكلية بشكل أساسي على تقديم المساعدة العسكرية والتدريب للجيش السوداني.

ويتوافق هذا الدعم مع استراتيجية روسيا الأوسع نطاقاً لزيادة نفوذها في إفريقيا وتأمين الوصول إلى الموارد الطبيعية .يذكر أن قائد الدعم السريع كان قد زار موسكو في الأسبوع الأخير من فبراير / شباط2022 في زيارة استغرقت ثمانية أيام أثارت جدلًا واسعًا حيث جرى الحديث وقتها عن إمكانية منح موسكو قاعدة عسكرية في ميناء بورتسودان.

لذا تعرض دور روسيا في السودان لانتقادات من قبل بعض الدول الغربية التي تجادل بأنه سيؤدي إلى تفاقم التوتر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا سيما أن علاقة وثيقة ربطت بين مجموعة فاغنر الروسية والدعم السريع في مجال التسليح والتدريب وفي الحراسة وفي قطاع الذهب.

ورغم أن المجموعة وقائد الدعم السريع سارعا إلى نفي أي دور لهما في القتال الدائر حاليًا إلا أن شبكة سي إن إن الأمريكية قالت نقلًا عن مصادر دبلوماسية سودانية وإقليمية إن مجموعة فاغنر تزود قوات الدعم السريع بالصواريخ للمساعدة في قتالها ضد الجيش .

وقالت المصادر إن صواريخ أرض-جو عززت بشكل كبير قدرات الدعم السريع القتالية.

وأضافت سي إن إن أن صور الأقمار الصناعية رصدت حركة غير عادية في قواعد فاغنر في ليبيا المجاورة للسودان تعزز هذه المزاعم ، حيث يسيطر الجنرال الليبي خليفة حفتر الذي تدعمه فاغنر على مساحات من الأراضي الليبية .

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على فرع فاغنر في السودان بعد تحقيقات كشفت دور المجموعة في استغلال الذهب.

ولعبت مجموعة فاغنر دورًا محوريًا في الحملات العسكرية الخارجية لموسكو ، تحديداً في أوكرانيا ، واتُهمت مرارًا وتكرارًا بارتكاب فظائع. وفي إفريقيا ساهمت فاغنر في تقوبة نفوذ موسكو المتزايد والاستيلاء على الموارد.

الصين

تبنت الصين نهجا أكثر حذراً تجاه الصراع في السودان حيث تسعى إلى الحفاظ على التوازن بين مصالحها الاقتصادية والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

فبيتما واصلت الصين الاستثمار في قطاع النفط في السودان وفي قطاع المباني والإنشاءات، دعت أيضًا إلى حل سلمي للصراع وعرضت التوسط بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ينبع اهتمام الصين باستقرار السودان في المقام الأول من رغبتها في تأمين الوصول إلى الموارد الطبيعية وتوسيع نفوذها الاقتصادي في المنطقة.

من نافلة القول، اجتذب الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مشاركة كبيرة من اللاعبين الإقليميين والدوليين ، ولكل منهم دوافعه ومصالحه الخاصة.