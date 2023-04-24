اشتباكات السودان: بلينكن يعلن موافقة طرفي الصراع على هدنة جديدة لمدة 72 ساعة
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن الفرقاء السودانيين اتفقوا على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الثلاثاء.
وأضاف في بيان أنه "عقب مفاوضات مكثفة على مدار الـ 48 ساعة الماضية، وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد يبدأ منتصف ليل 24 أبريل/ نيسان، ويستمر لمدة 72 ساعة".
ولم يلتزم طرفا الصراع باتفاقات متعددة لوقف إطلاق النار منذ اندلاع القتال.
ومن المقرر أن تشكل الولايات المتحدة لجنة بهدف وقف دائم لإطلاق النار، كما جاء في بيان بلينكن بشأن الهدنة الجديدة.
وأضاف البيان أن اللجنة سوف تشرف على المفاوضات الرامية إلى إقرار هدنة دائمة.
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وأوضح أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بالإضافة إلى أصحاب الشأن من المدنيين السودانيين.
وأضاف "سنواصل العمل مع الأطراف السودانية وشركائنا نحو الهدف المشترك المتمثل في العودة إلى حكومة مدنية في السودان".