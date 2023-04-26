اشتباكات السودان: تجدد القتال رغم اتفاق وقف إطلاق النار

قبل 24 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تجمعات لبعض المواطنين السودانيين في الخرطوم وسط وقف إطلاق النار

يستمر القتال في السودان رغم الهدنة التي تم الاتفاق عليها بين أطراف الصراع في البلاد لمدة 72 ساعة.

وقال مراسل بي بي سي محمد عثمان - عبر الهاتف من مدينة أم درمان المتاخمة للعاصمة السودانية الخرطوم - إن قتالا اندلع في محيط مباني الإذاعة والتلفزيون.

وأكد أيضا أنه لا يوجد "وقود على الإطلاق"، وأن هناك عجزا حادا في الأطباء بينما يصارع الناس من أجل الحصول على الغذاء والمال.

ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق النار، الذي بدأ العمل به في العاشرة مساء الاثنين الماضي، في الساعات الأولى من الجمعة المقبلة.

وبدأ الصراع على السلطة في السودان في 15 أبريل/نيسان بين قادة الجيش السوداني ومجموعة الدعم السريع التي تنازع الجيش حكم البلاد.

وقال عثمان لبرنامج "أو إس" الذي يٌبث على الخدمة العالمية لبي بي سي: "الناس في الخرطوم، خاصة في أم درمان حيث أقيم، يعانون من أجل العثور على مياه نظيفة وغذاء - وحتى المال الذي يمكن أن تشترى به هذه الأشياء - فالبنوك ومؤسسات الخدمات المالية التي يفترض أن نحصل على المال منها متوقفة عن العمل".

وأضاف إنه لا يزال يستطيع سماع دوي انفجارات وإطلاق نار وأصوات طائرات تحلق في الجو رغم أن هذه الأصوات أخف مما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار.

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وتابع: "لا نستطيع النوم، فنحن مرعوبون. الأطفال يشعرون بالخوف بسبب الانفجارات الكبيرة ودوي طلقات الرصاص من حولنا. نرقد على الأرض، لكن بكل صراحة، تحسنت الأوضاع بعض الشيء في الأيام القليلة الماضية".

وأكد أنه "في الأيام الثلاثة الأولى، لم نكن نستطيع أن نفعل شيئا على الإطلاق. كل ما كان يمكننا القيام به هو أن نرقد على الأرض بسبب الانفجارات".

وأشار إلى أنه رأى الكثير من نقاط التفتيش التي يقيمها جانبا الصراع، لكنه لاحظ تراجع عددها في الفترة الأخيرة عقب انسحاب بعض القوات من المنطقة التي يقيم فيها.

وقال محمد عثمان: "علمت من مصادر أخرى أنهم نقلوا إلى منطقة أخرى في أم درمان".

وذكر أن الفصائل المتحاربة كانت تزعم أنها تسيطر على مواقع هامة مثل المطارات ومعسكرات الجيش، مؤكدا أن هناك انقطاعا مستمرا لخدمات الإنترنت واضطرابا في خطوط الهاتف.