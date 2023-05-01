بي بي سي نيوز عربي تطلق برنامجاً إذاعياً يومياً بعنوان "للسودان سلام"

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بدءا من يوم الثلاثاء، الثاني من مايو/أيار 2023، تطلق بي بي سي نيوز عربي بثا إذاعيا خاصا موجها إلى السودان، في برنامج يومي يحمل عنوان "للسودان سلام" .

يبث البرنامج لمدة نصف ساعة في الثالثة بتوقيت غرينتش مساء الثلاثاء على الموجة القصيرة 15310 KHZ، وتبث الحلقة الثانية منه في السابعة بتوقيت غرينيتش من صباح الأربعاء الثالث من مايو/أيار على الموجة القصيرة 21510 KHZ .

وسيخصّص هذا البرنامج لمناقشة القضايا المتعلقة بالأزمة الحالية التي يمر بها السودان، وانعكاسات ذلك على الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وسيذاع برنامج "للسودان سلام" يوميا لمدة نصف ساعة صباحا ومساء في الموعدين المذكورين، وعلى الموجتين القصيرتين المشار إليهما أعلاه.