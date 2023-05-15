اشتباكات السودان: ملخص لأهم الأحداث منذ بدء الاقتتال قبل شهر

قبل 13 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، يقترب عدد النازحين من مناطق مختلفة في السودان من المليون

شهد السودان على مدى الشهر الماضي قتالا عنيفا بين الجيش والقوات شبه العسكرية في صراع على السلطة، بعد 18 شهرا من انقلاب عسكري أدى إلى ضرب مساعي وآمال الانتقال إلى الحكم المدني.

وأدى التناحر العنيف بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه الذي تحول إلى خصمه محمد حمدان دقلو ، الذي يقود قوات الدعم السريع شبه العسكرية، إلى مقتل مئات الأشخاص ونزوح ما يقرب من مليون إنسان.

وفيما يلي أهم التطورات في الصراع:

* 15 أبريل/نيسان: بدء القتال

بعد أيام من التأجيل الثاني لتوقيع اتفاق نهائي بشأن العودة إلى الحكم المدني، بسبب خلاف على دمج قوات الدعم السريع في الجيش النظامي، هزت انفجارات في 15 أبريل/نيسان العاصمة الخرطوم. ويتبادل كل من القوات شبه العسكرية والجيش، الاتهامات بالمسؤولية عن بدء الهجوم أولا.

وتقول قوات الدعم السريع إنها تسيطر على مطار الخرطوم والقصر الرئاسي ومواقع رئيسية أخرى. ويصر الجيش الذي يقول إنه نفذ ضربات جوية على قواعد قوات الدعم السريع، على أنه لا يزال يمسك بزمام السلطة.

كما اندلع القتال في المنطقة الغربية من دارفور، التي لا تزال تعاني من تبعات حرب عنيفة بدأت في عام 2003، حيث قتل ثلاثة من موظفي برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

ويدعو القادة المدنيون في السودان إلى وقف فوري لإطلاق النار، وكذلك يفعل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا من بين دول أخرى.

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* 22 أبريل/نيسان: المسارعة إلى إجلاء الرعايا

في الأيام التالية، سارعت دول العالم إلى الاستعداد لإجلاء رعاياها ورعايا دول أخرى مع تصاعد القتال.

وفي 22 أبريل/نيسان، أصبحت المملكة العربية السعودية أول دولة تعلن عن إجلاء ناجح للمدنيين من الدولة التي تمزقها الحرب.

كما فر الآلاف من سكان الخرطوم من القتال عبر طرق رُصد على جانبيها الجثث والمركبات العسكرية المحترقة.

ويجلي الجيش الأمريكي ودول أخرى الدبلوماسيين من الخرطوم.

* 25 أبريل/نيسان: هروب من السجن، وهدنات فاشلة

وتم الإعلان عن عدة هدنات لكن لم يتم الالتزام بأي منها.

وتتفاوض الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد لمدة 72 ساعة اعتبارا من 25 أبريل/نيسان. ومددت القوات شبه العسكرية والجيش بشكل متكرر وقف إطلاق النار، لكنهما استمرا في تبادل إطلاق النار، واتهم كل منهما الآخر بانتهاكه.

وفي نفس اليوم أعلن أحمد هارون القيادي البارز في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير والمتهم بجرائم ضد الإنسانية عن هروبه من السجن مع أعضاء آخرين في النظام السابق.

وقال الجيش السوداني إن البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية بسبب الحرب في دارفور، إنه نُقل إلى المستشفى قبل بدء القتال.

وبلغت أعمال العنف ذروتها في 27 أبريل/نيسان عندما قصفت طائرات الجيش المقاتلة مواقع قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الخرطوم ووقع القتال والنهب في دارفور.

وفي 4 مايو/أيار، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن القتال "يجب أن ينتهي" وفوض بفرض عقوبات جديدة محتملة ضد المسؤولين عن إراقة الدماء.

* 5 مايو/أيار: مقتل 750 شخصا

وتم الإبلاغ عن أكثر من 750 حالة وفاة منذ بدء المعارك، وفقا لمؤسستي "مواقع النزاع المسلح" و "مشروع بيانات".

وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة فولكر بيرتيس إن "الباحثين عن الثروة" المسلحين من مالي وتشاد والنيجر ينضمون إلى القتال.

* 6 مايو/أيار: محادثات جدة

بدأت المحادثات التي تدعمها الولايات المتحدة والسعودية بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة جدة الساحلية، لكنها لم تسفر بعد عن وقف لإطلاق النار، بعد أكثر من أسبوع من بدئها.

وفي 11 مايو/أيار، اتفق الجانبان على السماح للمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل بالوصول إلى المناطق التي ضربتها الحرب، مع الالتزام "بضمان حماية المدنيين".