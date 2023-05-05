اشتباكات السودان: مراسل بي بي سي من الخرطوم يوثق رحلة نجاته من الحرب

محمد محمد عثمان

مراسل بي بي سي / الخرطوم - وادي حلفا

قبل 29 دقيقة

التعليق على الصورة، محمد عثمان ينظر إلى نهر النيل أثناء العبور بين السودان ومصر

في ظل استمرار القتال العنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والذي دخل أسبوعه الثالث، تضاءلت آمالي بتوقف القتال وعودة الهدوء مرة أخرى.فبعد صبيحة هادئة نسبيا انفجر القتال العنيف مرة أخرى بين الطرفين في محيط قيادة الجيش وعادت سحب الدخان السوداء لتغطي سماء منطقة شرق الخرطوم، هذه السحب السوداء زادت من إحساس الكآبة داخلي. بالإضافة إلى سُحب سوداء في مناطق أخرى من أم درمان والخرطوم بحري، والتي شهدت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بالرغم من الهدنة المعلنة. كما بدأ الطرفان في تحشيد المزيد من القوات من خارج الخرطوم.هذا التطور دفعني إلي اتخاذ قرار لم أتخذه في يوم ما، وهو مغادرة بلدي مضطرا.

بالنسبة لي كصحافي فان تغطية الحرب من على الأرض ونقل ما يحدث إلى العالم بصورة مهنية وصادقة، تُمثّل أفضل جائزة. ولكن الصعوبات الكبيرة التي واجهتني خلال التغطية مثل عدم القدرة على التحرك، وضعف خدمة الإنترنت والاتصال، والأهم من ذلك كله سلامتي الشخصية، وسلامة أسرتي، كل ذلك جعل قرار الخروج من البلاد أمرا لا مفر منه.

التعليق على الصورة، الكثير من الناس فروا من السودان عند بدء القتال في الخامس عشر من أبريل/نيسان الماضي

"خطورة بالغة" كان قرار مغادرتنا المنزل، عند منتصف النهار، لأنّه الوقت الذي تقل فيه حدة المعارك نوعا ما، بعكس بقية أوقات الصباح الباكر أو المساء. تحركنا من مدينة أم درمان في اتجاه الغرب، وسلكنا طريقا لا توجد فيه نقاط تفتيش كثيرة، وبعد مرور نحو عشر دقائق من الخروج، ولسوء حظنا، ظهرت طائرة حربية في السماء، وسرعان ما خرج مقاتلون يتبعون لقوات الدعم السريع من داخل الأحياء التي يختبئون فيها، وبدأوا في إطلاق مضادات الطائرات بكثافة، ثم انتشروا في الشارع. استوقفنا بعضهم وهم في حالة من الهياج والتوتر شاهرين أسلحتهم في وجوهنا، وسألونا بتوتر واضح: من أين قادمون؟ وإلى أين تُريدون الذهاب. الأمر الذي عاظم من فزع زوجتي وأطفال، لأنهم أحاطوا بالسيارة.أخبرت الجنود بأنني وعائلتي ذاهبون الي الاتجاه الغربي من مدينة أم درمان. نظر بعضهم داخل السيارة، ثم سمحوا لنا بالمغادرة. تنفسنا الصعداء، ولكن ما أن قطعنا مسافة قصيرة حتى ظهرت لنا مجموعة أخرى من قوات الدعم السريع أيضا، لكنهم كانوا أقلّ توترا ، وطلبوا منا المغادرة على الفور.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تصاعدت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

" شوارع خالية ومنازل فارغة"

الشوارع في حي المهندسين، أحد أحياء مدينة أم درمان، كانت خالية تماما من سكانها، والبيوت مغلقة الأبواب، مع وجود واضح لسيارات تتبع لقوات الدعم السريع منتشرة على شوارع عديدة في الحي، وهي متمركزة في بعض الشوارع الجانبية، أو متخفية تحت الأشجار حتى لا تكون عرضة لطائرات الجيش السوداني التي تُحلّق في المنطقة بين الفينةِ والأخرى.الملاحظة الأساسية أننا لم نُصادفُ أي نقطة تفتيش تتبع للجيش السوداني، طوال هذه الرحلة، بل إنّ الوجود العسكري بشكلٍ عام، كان يقلُ تدريجيا كل ما اتجهنا غربا. وبالمقابل تزداد مظاهر الحياة، خاصة في أحياء أم بدة، ودار السلام اللتان تتبعان لمدينة أم درمان. حيث العديد من المتاجر في هذه الأحياء تعملُ وأبوابها مفتوحة، وكذلك المقاهي الشعبية التي تديرها النساء هي الأخرى ممتلئة بالروّاد، والمواصلات العامة تعمل وإنْ كانت بوتيرة أقل.مصدر الخطورة لا يكمنُ فقط في الاشتباكات المسلحة، ونقاط التفتيش المنتشرة هنا وهناك، بل أيضا في العصابات المسلحة والتي بدأت في تنفيذ عمليات سطو ونهب في الطرقات، وفي المنازل التي هجرها أصحابها، المتاجر التي لم تعمل في بعض الأسواق، في ظل غياب تام لقوات الشرطة، أو أي قوات أخرى تحفظ الأمن. تمكّنا من تجنّب هذه الأماكن التي تتوزّع فيها العصابات التي تتحرك غالبا في مجموعات وتتسلّح بالأسلحة البيضاء، بفضل الاتصالات التي أجريناها قبل مغادرتنا.

"غياب تام للدولة"

عند وصولنا إلى الحدود الفاصلة بين ولاية الخرطوم والولاية الشمالية، لم نجد نقاط التفتيش الروتينية التي كانت تُوجد في هذه المناطق عادة، وتتكون من أفراد شرطة أو قوات أمنية، أو تتبع للجيش السوداني، وبدلا عنها كانت هناك أعداد كبيرة من السيارات الخاصة، وحافلات السفر، وسيارات النقل، وجميعها ممتلئ بالبشر، وتتجه شمالا في اتجاه مدن في شمال السودان مثل: مروي، ودنقلا، ووادي حلفا.استغرقت رحلتنا إلى مدينة وادي حلفا أربعة وعشرين ساعة، كانت رحلة شاقة للغاية، في ظل طرق وعرة، وانتشار للكثبان الرملية، واشتداد الرياح التي حجبتْ عنها الرؤية. عند الليل، توقفنا عند أحد المقاهي في مدينة دنقلا، واستأجرنا أسرة نمنا عليها في العراء بدون H غطية تقينا البرد القارس، وعند الصباح، سارت بنا العربة نحو ثمان ساعات حتى وصلنا المعبر الحدودي الفاصل بين السودان ومصر.

صدر الصورة، BBC/MOHAMED OSMAN التعليق على الصورة، شاهد عثمان أناسا نائمين في ظروف قاسية بسبب عدم وجود سكن لائق أثناء انتظارهم لمغادرة السودان

في مدينة وادي حلفا، هالني مشهد آلاف العائلات التي تقطّعتْ بهم السُبل، لانعدام فنادق أو أماكن إيواء تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من الفارين من جحيم الحرب في الخرطوم. نساء وأطفال يفترشون الأرض في الساحات العامة، وفي المدارس، مع نقص واضح للطعام. قالت لي سيدة خمسينية بأنّها تُعاني في ظل هذه الأوضاع المزرية منذ أربعة أيام، لا طعام ولا مياه تكفي، مكابدين حرارة الشمس اللاهبة بالنهار، وبرودة الأجواء عند الليل، في انتظار تأشيرة الخروج لابنها الذي يتولى مسؤولية عبورهم إلى داخل الأراضي المصرية.بالإضافة إلى السودانيين الذين تمتلئ بهم المعابر الحدودية، فإنّ هناك فارين من جنسيات أخرى كانت في السودان، وصادفت الحرب: هنود، يمنيون، سوريون، سنغاليون، صوماليون، ومعظم هؤلاء طلاب يدرسوا في جامعة إفريقيا العالمية بالخرطوم. قال لي أحد هؤلاء وهو من غانا، بأنّه يُريد المغادرة بأي وسيلةٍ ممكنة، وأضاف بأنّه عاش لحظات صعبة جدا في الخرطوم، وما يزالُ يُعاني نفسيا من القصف وأصوات الانفجارات، وختم قوله لي: "أريدُ المغادرة الآن".

التعليق على الصورة، سافر كثيرون من الناس بالحافلة إلى نهر النيل على أمل استقلال عبارة من السودان إلى مصر

"نقطة ضوء في العتمة"

النقطة المضيئة في هذا الواقع المعتم، هو أنّ معظم سكان مدينة حلفا، والمناطق الواقعة على الطريق البرّي الممتدُ شمالا إلى الحدود السودانية المصرية، فتحوا منازلهم لاستقبال الفارين، وتقاسموا معهم الطعام والمياه دون مقابل مادي. قال لي بدري حسن وهو صاحب منزل كبير في مدينة حلفا إنه ظل يأوي العشرات من الفارين منذ بدء تدفقهم على المدينة منذ عشرة أيام: "نشعر بأننا مسؤولين من هؤلاء الناس. السلطات هنا ليس لديها ما تُقدمه للعابرين، وهم في أوضاع مزرية".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، في وادي حلفا ، يساعد السكان المحليون النازحين ويقدمون لهم الطعام والسكن

"جحيم المعبر"