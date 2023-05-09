غارات إسرائيلية على غزة تسفر عن سقوط قتلى

قبل 56 دقيقة

وقالت مصادر إن 9 أشخاص، على الأقل، قتلوا في الغارات الجوية. ويعتقد أن مدنيين من بين القتلى.