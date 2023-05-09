غارات إسرائيلية على غزة تسفر عن سقوط قتلى
نفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت منازل قياديين في كتائب القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد.
وقالت مصادر إن 9 أشخاص، على الأقل، قتلوا في الغارات الجوية. ويعتقد أن مدنيين من بين القتلى.
وأفاد مراسل لبي بي سي في غزة بأن انفجارات سمعت في مدينة غزة ومناطق أخرى بالقطاع، وهو ما تسبب في حالة من الفزع بين السكان.
وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على أهداف تابعة لحركة الجهاد.
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