تونس: قتلى في هجوم قرب كنيس "الغريبة" اليهودي في جربة

قبل ساعة واحدة

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قُتل رجل أمن من الشرطة التونسية وشخصان آخران وأصيب تسعة آخرون أثناء محاولة حارس أمن مسلّح الوصول إلى كنيس يهودي في جزيرة جربة قبالة الساحل التونسي.

وقالت وزارة الداخلية إن حارسا في مركز بحري قريب قتل بالرصاص زميلا له قبل أن يتجه نحو الكنيس ويفتح النار بشكل عشوائي. وأفادت الوزراة أن الحارس قُتل أثناء تبادل لإطلاق النار مع الشرطة التونسية.

وأضافت الوزارة أن مواطناً فرنسياً من بين القتلى في الهجوم.

وقال شهود عيان لمراسل بي بي سي في تونس، إنهم سمعوا صوت إطلاق نار اليوم الثلاثاء، قرب كنيس الغريبة في جزيرة جربة، جنوب شرقي البلاد.

وتشهد جزيرة جربة حالياً موسم الحجّ السنوي لليهود إلى الكنيس الموجود هناك، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويجتذب الحج السنوي إلى أقدم كنيس يهودي في إفريقيا بانتظام مئات اليهود من أوروبا وإسرائيل إلى جزيرة جربة، وهي وجهة لقضاء العطلات، على بعد 500 كيلومتر من العاصمة تونس.