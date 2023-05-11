مقتل قيادي في حركة الجهاد في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قبل 38 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، (أرشيف) مسلحون من حركة الجهاد الإسلامي

أسفرت غارة إسرائيلية جديدة على قطاع غزة عن مقتل قيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى شخص آخر على الأقل.

وقصفت طائرة حربية شقة سكنية في مبنى قرب خان يونس، جنوب القطاع.

وقال الجناح العسكري لحركة الجهاد إن قائد الوحدة الصاروخية علي غالي، قتل في الهجوم الذي نفذ فجر الخميس.

ويوم الأربعاء، أطلق مسلحون في القطاع المئات من القذائف الصاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أكثر من 130 هدفا لمسلحين في غزة.

ويعد هذا التصعيد الأعنف خلال نحو 9 أشهر.