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رد فعل أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية عند إعلان النتائج الأولية غير الرسمية
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مؤيدون للرئيس التركي والمرشح الرئاسي رجب طيب أردوغان يلوحون بالأعلام واللافتات بينما كان يلقي كلمة لأنصاره
مسؤولون عن فرز الأصوات يوم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في إسطنبول
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أردوغان يحيي أنصاره بنفس الطريقة التي احتفل بها بالانتصارات السابقة
الاحتفالات المؤيدة لأردوغان استمرت طوال الليل في اسطنبول أكبر مدينة في تركيا
أنصار الرئيس أردوغان وحزبه يتجمعون في إسطنبول
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحيي أنصاره في مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة
الناس الذين يعيشون في الخيام في هاتاي المتضررة من الزلزال يراقبون التطورات
المرشح الرئاسي وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو يتعهد بالفوز بالانتخابات في الجولة الثانية
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كليجدار أوغلو وحلفاؤه في رسالة لإظهار الوحدة مع ظهور النتائج
الجيل الجديد من "المنتخبين لأول مرة" يمثلون نحو 8 في المئة من الناخبين الأتراك
أنصار كمال كليجدار أوغلو يحتشدون خارج مقر حزب الشعب الجمهوري ليلة الانتخابات في أنقرة
أنصار كليجدار أوغلو، مرددين هتافات قبل بدء الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات
أنصار كليجدار أوغلو، أمام مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة