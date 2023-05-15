الانتخابات التركية 2023: صور من ليلة حافلة بالإثارة

رد فعل أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية

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رد فعل أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية عند إعلان النتائج الأولية غير الرسمية

أنصار أردوغان يلوحون بالأعلام واللافتات

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مؤيدون للرئيس التركي والمرشح الرئاسي رجب طيب أردوغان يلوحون بالأعلام واللافتات بينما كان يلقي كلمة لأنصاره

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مسؤولون عن فرز الأصوات يوم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في إسطنبول

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أردوغان يحيي أنصاره بنفس الطريقة التي احتفل بها بالانتصارات السابقة

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الاحتفالات المؤيدة لأردوغان استمرت طوال الليل في اسطنبول أكبر مدينة في تركيا

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أنصار الرئيس أردوغان وحزبه يتجمعون في إسطنبول

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحيي أنصاره في مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة

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الناس الذين يعيشون في الخيام في هاتاي المتضررة من الزلزال يراقبون التطورات

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المرشح الرئاسي وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو يتعهد بالفوز بالانتخابات في الجولة الثانية

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كليجدار أوغلو وحلفاؤه في رسالة لإظهار الوحدة مع ظهور النتائج

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الجيل الجديد من "المنتخبين لأول مرة" يمثلون نحو 8 في المئة من الناخبين الأتراك

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أنصار كمال كليجدار أوغلو يحتشدون خارج مقر حزب الشعب الجمهوري ليلة الانتخابات في أنقرة

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أنصار كليجدار أوغلو، مرددين هتافات قبل بدء الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات

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أنصار كليجدار أوغلو، أمام مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة