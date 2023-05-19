إيران تعدم 3 بسبب المظاهرات ضد النظام

قبل 15 دقيقة

أعدمت السلطات الإيرانية 3 أشخاص أدانهم القضاء باتهامات مرتبطة بالمظاهرات، التي شهدتها البلاد العام الماضي.

وأدانت المحكمة الثلاثة بالتورط في هجمات وإطلاق رصاص خلال المظاهرات، ما أدى إلى مقتل 3 من رجال الشرطة، في إصفهان، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت منظمة العفو الدولية إنهم تعرضوا للتعذيب ولم يتلقوا محاكمة عادلة.

ويذلك يرتفع عدد الذين تم إعدامهم منذ نهاية العام الماضي، باتهمات مرتبطة بالمظاهرات إلى 7 أشخاص، كما حكم القضاء على العشرات بالإعدام، أو بعقوبات قاسية.

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وشهدت إيران مظاهرات ضخمة بعد وفاة مهسا أميني، وهي قيد الاعتقال من شرطة الأخلاق، بدعوى عدم الالتزام بالزي اللائق، قبل أن تبلغ 23 عاما، من السن، لكن موت المواطنة الإيرانية الكردية، أشعل موجة من التظاهر استمرت عدة أشهر.

ونفذ الإعدام الجمعة، بحق ماجد كاظمي، الذي كان يبلغ من العمر 30 عاما، وصالح ميرهاشمي، 36 عاما، وسعيد يعقوبي، 37 عاما، وقد كانت السلطات اعتقلتهم خلال مظاهرات في قلب مدينة إصفهان خلال نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، والتي قتل خلالها اثنان من قوات الباسيج، وشرطي واحد.

وقالت مصادر لمنظمة العفو الدولية، إن الثلاثة قد تعرضوا للاخفاء القسري، والتعذيب، والإجبار على الاعتراف، بشكل جعل الحكم عليهم أكثر قسوة.

وحسب التقارير تم تعليق كاظمي بشكل مقلوب، وعرض عليه معذبوه مقطعا لتعرض شقيقه للتعذيب، ونفذوا عملية إعدام زائفة خلال المقطع، وهددوه بأن يقوموا بقتل جميع أشقائه.

وفي رسالة صوتيه من داخل معتقل داستغارد، الذي كان الثلاثة يحتجزون فيه، تم سماع كاظمي يقول، "أقسم بالله أني بريء، ولم يكن معي أي سلاح، لكنهم استمروا بضربي، وأرغموني على الاعتراف بحيازة سلاح".

وأضاف "قلت لهم أني سأعترف بأي شيء، مقابل أن يتركوا أهلي وشأنهم".

وأدانت محكمة ثورية كاظمي، وزميليه الآخرين، بحد "الحرابة" في يناير/ تشرين الثاني الماضي، بعد محاكمة استمرت 4 أيام فقط.

وحسب مركز حقوق الإنسان الإيراني، ومقره الولايات المتحدة، حرم المدانون الثلاثة من حقهم بالدفاع عن أنفسهم، في مواجهة الاتهامات التي وجهها الادعاء، الذي ارتكن على الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب، "وكان مشوها ومليئا بالثغرات القانونية، التي توضح أن المحاكمة كانت مسيسة".

وأعلنت السلطات الأسبوع الماضي، أن المحكمة العليا أيدت الأحكام الصادرة بحقهم.

وقالت ديانا الطحاوي نائبة مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط "إصدار حكم الإعدام ضد هؤلاء الثلاثة، عملية انتقام واضحة ضد الجيل الشجاع من المتظاهرين، الذين وقفوا بقوة لانتزاع حقوق الشعب الإيراني، خلال الأشهر الماضية".

وأضافت "السرعة الصادمة التي تم بها توجيه الاتهامات، وإنهاء المحاكمة، يمكن اعتبارها تشويه لقلب النظام القضائي في إيران، إضافة إلى استخدام الاعترافات تحت التعذيب، وهي أخطاء تفسد تماما المحاكمة، إضافة إلى نقص الأدلة، وهو إشارة أخرى إلى انعدام احترام السلطات الإيرانية لحقوق المواطنين، وعدالة القضاء".

وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد أدان الأسبوع الماضي، ما سماه "العدد المتزايد بشكل مخيف للإعدامات" في إيران هذا العام.