القمة العربية 2023: "رعب وخوف" بين اللاجئين السوريين في لبنان بسبب مشاركة بشار الأسد

جيريمي بوين

محرر الشؤون الدولية بي بي سي - لبنان

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رحب بحضور بشار الأسد القمة العربية في جدة

شارك الرئيس السوري بشار الأسد في قمة جامعة الدول العربية التي استضافتها السعودية، وهو ما يمثل أبرز اعتراف حتى الآن بأنه انتصر في الحرب ضد خصومه.

وقد رحب به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رغم أنه قبل عقد واحد فقط مول السعوديون ميليشيات مسلحة المناهضة للأسد.

الآن ولي العهد السعودي يريد إعادة تشكيل الشرق الأوسط،، ويحتاج سوريا إلى جانبه.

وأصر الأسد في خطابه أمام القمة يوم الجمعة على أن سوريا تنتمي دائما إلى العالم العربي. لكن على الدول الأخرى ألا تتدخل فيما حدث داخل حدودها.

وقال: "من المهم ترك الشؤون الداخلية للشعب في كل بلد لأنه الأقدر على إدارتها".

كان الأسد يعني بالشعب: قائد الدولة وأنصاره. وقد قام أمراء ورؤساء مشاركون في القمة بحبس الآلاف من خصومهم.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، سوريا تعود لجامعة الدول العربية وتواصل تطبيع العلاقات العربية السورية

ينظر السوريون، الذين ينتقدون الأسد ويلومونه على تدمير بلادهم، إلى ما جرى في جدة بخوف، ومن بينهم جميع اللاجئين السوريين الذين تحدثت إليهم في لبنان.

توجب على لبنان، هذا البلد الصغير والفقير، أن يتحمل أكثر من مليون سوري فروا من الحرب.

التعليق على الصورة، فر أكثر من مليون سوري إلى لبنان هربا من الحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عاما

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الآن، سئم الكثير من اللبنانيين هذا الموقف، مما جعلهم يقدمون السوريين كبش فداء مناسب للمشاكل الاقتصادية والسياسية المزمنة في بلادهم.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، رحل الجيش حوالي 1500 منهم عبر الحدود تحت تهديد السلاح، أحيانا كان السوريون يغادرون بدون أطفالهم وفي أحيان أخرى كان يتم إجبار الأطفال على المغادرة من دون الآباء.

تحدثت عائلة لاجئة، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، عن الحياة في بلدة بالقرب من بيروت حيث تم فرض حظر تجول على السوريين.

طُرد الأطفال من المدرسة، وظهر الاضطراب في حياتهم من خلال الرسومات البائسة التي ترسمها ابنتهم المراهقة. ينظر والدهم إلى القادة العرب المستبدين وهم يحتضنون بشار الأسد بازدراء وخوف.

وقال: "نظام الأسد ديكتاتوري - مثل الأنظمة العربية الأخرى. إنهم يساعدون بعضهم البعض، ويتعاونون ضد الشعب".

بالنسبة للمقيمين في مخيم للاجئين في سهل البقاع اللبناني، كان وجود الأسد في جدة بمثابة ضربة قاصمة أخرى.

يخشى ناصر ومروة، وهما زوجان موجودان هنا منذ 2013، أن تكون عودة الأسد إلى جامعة الدول العربية ذريعة لمزيد من عمليات الترحيل.

قالت مروة إنها كانت تشكر الله كل صباح لأنها لم يتم ترحيلها.

لكنها استطردت: "الآن نحن نخاف دائما من المداهمات. أتصور دائما أنهم سيأتون ويأخذون جميع الرجال ويرحلونهم".

التعليق على الصورة، ناصر وزوجته مروة وابنتهما ليلاس يعيشون تحت تهديد الترحيل من لبنان إلى سوريا مرة أخرى

قال زوجها ناصر إنه سيواجه إمكانية التجنيد في الجيش السوري إذا عاد. هرب من سوريا لتجنب القتال في صفوف قوات النظام. إنه قلق للغاية بشأن ما سيحدث لزوجته وابنتهما ليلاس البالغة من العمر 18 شهرا إذا أُجبروا على العودة.

شعر ناصر بالاشمئزاز من قرار جامعة الدول العربية بإعادة قبول الأسد مرة أخرى.

وقال: "بعد كل ما فعله، يستضيفونه. لا أفهم ذلك، بعد كل القتل والدمار والبؤس في سوريا - هذا غير مقبول".

لا تزال سوريا ونظام الأسد تحت العقوبات الأمريكية والأوروبية. وقالت منظمة العفو الدولية إن الأسد "حوّل سوريا إلى مسلخ".

وقالت منظمة العفو الدولية إن على حكومة بريطانيا أن "تعارض بشدة أي محاولة لتعزيز مكانة الأسد الدولية".

ويتفق بعض أعضاء جامعة الدول العربية مع هذا الطرح. قطر، التي مولت أيضا المعارضة المسلحة في سوريا، لا توافق على عودة الأسد التدريجية إلى القبول العربي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، دول عربية منها السعودية تعاني من تهريب مخدر الكبتاغون، الذي يتم تصنيعه في سوريا

ولكن بالنسبة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، فإنها يعتقدان أن نظام الأسد هو واقع شرق أوسطي وأنهم يحتاجان للتأثير في سوريا، وبالإضافة إلى خططهما الجيوسياسية الأوسع، هناك أسباب أخرى لرغبتهم في التقارب مع الأسد.

يحارب الأردن وكذلك السعوديون انتشار مخدر يسمى الكبتاغون، يصنع في سوريا ويتم تهريبه إلى البلدين. وهو عبارة عن أمفيتامين تم إعطاؤه للمقاتلين لتعزيز قدرتهم على التحمل ولكنه يستخدم الآن على نطاق واسع كعقار مخدر.

وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على أفراد محددين من عائلة الأسد يقولون إنهم متورطون بشدة في تجارة الكبتاغون. تشير بعض التقديرات إلى أن قيمة هذه التجارة تزيد عن 50 مليار دولار سنويا.

وبالنسبة للأمم المتحدة، التي تدير عملية إغاثة ضخمة في سوريا ولبنان، هناك أمل حذر في أن يسمح عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، بإحراز تقدم دبلوماسي.

حاول عمران ريزا، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، إيجاد نتيجة إيجابية.

وقال ريزا: "إذا كان ما يحدث الآن في المنطقة سيساعدنا في الوصول إلى حل سياسي، فهذا شيء جيد."

لكن الأمم المتحدة لا تدعم الإعادة القسرية. وتصر على أنه لا يمكن للاجئين السوريين العودة إلى ديارهم حتى تصبح بلادهم آمنة ومأمونة. هذا طريق طويل.

دمر بشار الأسد بلاده لإنقاذ نظامه. لم تكن هناك عدالة لضحاياه.

والآن هناك درس للقادة المستبدين الذين لا يرحمون، ولا سيما حليفه المقرب الروسي فلاديمير بوتين، الذي ساعد تدخله العسكري الحاسم في عام 2015 نظام الأسد على الانتصار.