اشتباكات السودان: هدنة جديدة برعاية سعودية أميريكية اعتبارا من يوم الإثنين

قبل 49 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، تشير التقديرات إلى نزوح أكثر من مليون شخص منذ بدء الاشتباكات في السودان

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم هدوءا نسبيا وحذرا بعد ساعات على توقيع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفاق هدنة جديد في مدينة جدة السعودية برعاية سعودية- أمريكية.

وأفاد سكان في مناطق في جنوب الخرطوم لبي بي سي عن انخفاض حدة الاشتباكات وتوقفها في مناطق أخرى. وأشاروا إلى عدم سماع دوي انفجارات صباح اليوم.

وقال شهود عيان في منطقة الصالحة الواقعة جنوب أم درمان إن القصف الجوي علي مواقع قوات الدعم السريع قد توقف.

بينما أكد سكان المناطق الشمالية في مدينة بحري، وقوع اشتباكات متقطعة بين الطرفين، لكن بوتيرة أقل مما كانت عليه خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت السعودية والولايات المتحدة الراعيتان لمحادثات السلام التي عقدت في جدة، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ مساء الإثنين.

وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة أسبوع، يبدأ تنفيذه بعد مرور يومين على توقيعه.

ومُنح الطرفان مهلة اليومين لإبلاغ القادة الميدانيين بشروط الهدنة وطريقة تنفيذها.

ونصت الاتفاقية على مراقبة الهدنة عبر آلية مشتركة بين طرفي النزاع والوسطاء بالإضافة إلى الصليب الأحمر الدولي.

ووقع الجيش وقوات الدعم السريع على اتفاقيات سابقة مشابهة دون الالتزام بها، وسط اتهامات متبادلة بينهما بشأن خرق الهدنة.

لكن الاتفاق الجديد سينفذ من خلال "آلية لمراقبة وقف إطلاق النار"، وفق ما جاء في بيان أمريكي- سعودي.

ورحبت قوى الحرية والتغيير بالاتفاقية الجديدة ودعت الطرفين بضرورة الالتزام ببنودها.

وقالت في بيان إنها تتطلع إلى فتح ممرات آمنة من أجل خروج المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.

وشددت على ضرورة الانتقال من الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار يمهد الطريق إلى مفاوضات سياسية تنهي الأزمة الحالية.

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ما هي أهم بنود اتفاقية الهدنة الجديدة؟

وصدر عن المكتب الإعلامي للسفارة السعودية صباح يوم الأحد، بياناً للإعلان عن تفاصيل الهدنة الجديدة الموقعة بين الأطراف المشاركة في محادثات جدة.

وأهم ما جاء في إعلان وقف إطلاق النار :

إقرار الجانبين بالأثر السلبي للصراع على حياة المدنيين واستقرار البلاد الاقتصادي على المدى الطويل.

تأكيد طرفي الصراع على أن الهدف من الهدنة المؤقتة، هو تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وإعادة الخدمات الإنسانية في البلاد.

مدة الهدنة أسبوع قابلة للتجديد، على أن يسري مفعولها بعد 48 ساعة على توقيعها.



ضمان احترام جميع الجهات الفاعلة للقانون الدولي الإنساني.

الالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كافة المرافق العامة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.

يضمن الطرفان خلال فترة وقف إطلاق النار، حرية حركة المدنيين في جميع أنحاء البلاد وحمايتهم من العنف أو المضايقة أو التجنيد أو أي انتهاكات أخرى.

يقوم الطرفان بتهيئة الظروف المناسبة لتقديم الإغاثة الطارئة وتوفير ضمانات أمنية لوصول الوكالات الإنسانية بأمان ودون عوائق.

يزود الطرفان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمعلومات ذات الصلة بشأن جميع المحتجزين والأسرى الذين اعتقلوا أو احتجزوا نتيجة للنزاع وتمكينها من القيام بأعمالها.

الاتفاق على إنشاء لجنة لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار قصير الأمد والمساعدات الإنسانية (لجنة المراقبة والتنسيق) لمراقبة التقيد بوقف إطلاق النار قصير الأمد والالتزام بهذا الاتفاق.

تضم لجنة المراقبة والتنسيق ثلاثة ممثلين عن كل من الأطراف المشاركة في توقيع الهدنة، بما في ذلك الولايات المتحدة والسعودية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تبادل الطرفان المتحاربان الاتهامات حول خرق الهدنة

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ودخلت البلاد في حالة من الفوضى منذ بدء الاشتباكات بين الطرفين مع بداية الشهر الماضي، وسط تقديرات بنزوح أكثر من مليون شخص.

وتناقصت مخزونات الطعام والنقد المالي والمواد الأساسية، واشتكت منظمات الإغاثة مرارا من عدم قدرتها على تقديم مساعدة كافية في العاصمة السودانية الخرطوم التي شهدت الكثير من أعمال العنف.

وطلب الجهات الدولية من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية وإعادة الخدمات الإنسانية وسحب قوات كلا الطرفين من المستشفيات.

وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية بفشل المحاولات السابقة للتوصل إلى سلام في السودان، لكنها قالت إن هناك فرقا أساسيا هذه المرة.

ودون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، قالت الخارجية الأمريكية إنه "بعكس الهُدن السابقة، الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جدة نال توقيع الأطراف المشاركة، وسيُدعم من جانب السعودية والولايات المتحدة وبواسطة آلية لوقف إطلاق النار مدعومة دوليا".

وكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على تويتر: "حان وقت إسكات المدافع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

وقال "أناشد كلا الجانبين التمسك بهذا الاتفاق، أنظار العالم تراقب".

و اندلعت الاشتباكات الحرب في الخرطوم في 15 أبريل/ نيسان بعد أيام من التوتر، مع إعادة انتشار أفراد من قوات الدعم السريع في جميع أنحاء البلاد، في خطوة رآها الجيش بمثابة تهديد.

كما شهدت البلاد صراعا على السلطة بين قائد الجيش النظامي عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل مئات الأشخاص. وحذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع في ثالث أكبر دولة في إفريقيا، حيث كان يعتمد عدد كبير من الأشخاص على المساعدات قبل بدء النزاع.

واجتمع ممثلون عن طرفي النزاع منذ أسبوعين للمرة الأولى في مدينة جدة لعقد محادثات سلام.

ووقع الطرفان في 11 مايو/ أيار، التزاما يمهد الطريق أمام توزيع المساعدات الإنسانية في السودان.

لكن مع بداية هذا الأسبوع، تحدث رئيس الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث لوكالة الصحافة الفرنسية، عن انتهاكات "كبيرة وفاضحة" لذلك الاتفاق، الذي قال إنه لا يرقى إلى مستوى وقف إطلاق النار.