طهران تفرج عن موظف إغاثة بلجيكي كان محتجزا لديها

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، كانت محكمة إيرانية حكمت على فاندكاستيل بالسجن 40 عاما

أفرجت إيران عن موظف الإغاثة البلجيكي أوليفييه فاندكاستيل، في إطار ما وصفته الحكومة العمانية بأنه تبادل سجناء بين البلدين.

وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بأن فاندكاستيل كان في طريقه إلى منزله "بعد 455 يوما في السجن في طهران في ظروف لا تطاق".

وقال في بيان إن "فانديكاستيل نُقل ليلة الخميس من إيران إلى عُمان، حيث اعتنى به عسكريون ودبلوماسيون بلجيكيون، وخضع لعدد من الفحوصات الطبية".

وأضاف "إذا سارت الأمور وفقا للخطة، فسيكون معنا مساء اليوم الجمعة. بالنسبة لي، كان الاختيار واضحا. دائما ما تأتي حياة أوليفييه أولاً. إنها مسؤولية أتحملها على عاتقي، وأقبلها. في بلجيكا، لا نتخلى عن أي شخص".

ومن جهته قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في تغريدة على تويتر "أسد الله أسدي، الدبلوماسي البريء الذي اعتقل بشكل غير قانوني في ألمانيا وبلجيكا لأكثر من عامين في انتهاك للقانون الدولي، في طريقه إلى الوطن".

وحُكم على أسدي بالسجن 20 عاما بعد إدانته بتدبير محاولة هجوم على تجمع لجماعة إيرانية معارضة في فرنسا. وأصرت إيران على أن ذلك كان مؤامرة ملفقة.

وكانت إيران قد حكمت على عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل بالسجن 40 عاما و 74 جلدة في يناير/كانون ثاني الماضي بعد أن أدانته محكمة بالتجسس. ونفى هو وبلجيكا التهمة وقالوا إنه بريء وإنه محتجز بشكل تعسفي.

وكان فانديكاستيل قد عمل لست سنوات في إيران لصالح مجلس اللاجئين النرويجي ومنطمات إغاثة أخرى.