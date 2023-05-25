قناة السويس: جنوح سفينة شحن في الممر المائي وزوارق القطر تنجح في تعويمها

ليست هذه المرة الأولى التي تجنح فيها سفن شحن عملاقة في قناة السويس (صورة أرشيفية)

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، نجاح عملية تعويم سفينة الشحن "شين هاي تونغ" التي جنحت بالقناة في الكيلومتر 159 شرقي القناة.

وقال رئيس الهيئة في تصريح صحفي إن حركة الملاحة ستعود لطبيعتها في القناة بدءً من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي

وكانت وكالة الشحن "لِيث أيجينسيز" قد أعلنت أن سفينة الشحن التي تحمل اسم "شين هاي تونغ 23" جنحت في قناة السويس في مصر، صباح الخميس، وكانت تعيق خلفها "أربع سفن" على الأقل.