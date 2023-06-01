زفاف ولي العهد الأردني: صور من حفل زواج الأمير الحسين والأميرة رجوة

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صدر الصورة، الديوان الملكي الأردني التعليق على الصورة، الأمير الحسين والأميرة رجوة

تزوج ولي العهد الأردني الأمير الحسين من الأميرة رجوة خالد السيف في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان الخميس.

وتم بث حفل زفاف ولي العهد البالغ من العمر 29 عاماً و المهندسة المعمارية السعودية البالغة من العمر 29 عاماً، بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحضر أفراد من العائلات المالكة حول العالم الزواج الملكي، بينهم ويليام، أمير بريطانيا وزوجته كيت، أميرة ويلز. كما حضر حفل الزفاف السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن وابنتها آشلي بايدن.

صدر الصورة، الديوان الملكي الأردني التعليق على الصورة، الأمير هاشم بن عبدالله، الشقيق الأصغر لولي العهد، يرافق زوجة أخيه إلى داخل قاعة مراسم عقد القران.

صدر الصورة، الديوان الملكي الأردني التعليق على الصورة، صورة أخرى للأمير هاشم بن عبدالله وهو يرافق زوجة أخيه المستقبلية إلى داخل قاعة مراسم عقد القران.

صدر الصورة، الديوان الملكي الأردني التعليق على الصورة، جانب من الحضور خلال مراسم عقد القران

صدر الصورة، الديوان الملكي الأردني التعليق على الصورة، حضر حوالي 140 ضيف حفل الزفاف بينهم شخصيات ملكية وسياسية عالمية

صدر الصورة، الديوان الملكي الأردني التعليق على الصورة، من مراسم عقد قران الأمير الحسين والأميرة رجوة

صدر الصورة، الديوان الملكي الأردني التعليق على الصورة، العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبدلله في زفاف ابنهما الأكبر الأمير حسين

صدر الصورة، الديوان الملكي الأردني التعليق على الصورة، الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت كانا من أبرز الحاضرين

صدر الصورة، الديوان الملكي الأردني التعليق على الصورة، السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن تصل الى حفل الزفاف برفقة ابنتها آشلي بايدن

وبعد انتهاء حفل عقد القران، انطلق موكب الزفاف في مسار احتفالي من قصر زهران إلى قصر الحسينية غربي عمّان، وتمكن آلاف الأردنيين والمقيمين من المشاركة في الاحتفال بموكب العروسين من خلال سبعة مواقع موزعة على طريق الموكب الملكي الأحمر.

وألقى ولي العهد والأميرة رجوة التحية على جموع المواطنين خلال مرورو موكبها.

صدر الصورة، الديوان الملكي الأردني التعليق على الصورة، العريسان يتجولان في سيارة مزينة بالورود لتحية الحضور والمحبين بعد انتهاء مراسم الزواج

ويُعد الموكب الملكي الأحمر علامة فارقة في المناسبات الوطنية الأردنية، ويتكون من سيارات ملكية حمراء مكشوفة عددها 20 سيارة من نوع "لاند روفر"، تشارك عادة 14 سيارة منها في الموكب، وأصبحت ترافقها 10 دراجات نارية، بدلا من خيول بيضاء كانت ترافق الموكب قديما.