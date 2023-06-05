اشتباكات السودان: مالك عقار يدعو إلى انسحاب القوات من المناطق السكنية في الخرطوم

قبل 19 دقيقة

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حض نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان مالك عقار على ضرورة انسحاب القوات من المناطق السكنية في العاصمة الخرطوم.

وتمت ترقية مالك عقار إلى منصب نائب الحاكم الفعلي، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، عندما اندلع القتال في أبريل/نيسان.

ورحب عقار في حديث لبي بي سي، بالمفاوضات الجديدة من أجل تمديد الهدنة، لكنه أصر على أن أي هدنة لن تستمر لطالما الخرطوم مليئة بالميليشيات. والغالبية العظمى من القوات الموجودة في العاصمة هي من قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وقد احتدم القتال في عدة مناطق بالخرطوم بعد انتهاء مهلة اتفاق وقف إطلاق النار التي كانت بدأت في 22 مايو/أيار وانتهت مساء السبت.

ويقول السكان في العديد من مناطق الخرطوم إن حدة الصراع ارتفعت يوم الأحد إلى مستوى آخر. وأظهرت لقطات مباشرة، دخاناً أسوداً كثيفاً يتصاعد فوق المدينة.

كما وردت تقارير عن ارتكاب فظائع في ولاية شمال دارفور، خلفت 40 قتيلاً على الأقل بحسب ناشطين.

التعليق على الصورة، قال عقار إن أي هدنة لن تستمر لطالما الخرطوم مليئة بالميليشيات

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وكانت الهدنة التي أقيمت بوساطة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ساعدت في تهدئة القتال قليلاً مما سمح بوصول محدود للمساعدات الإنسانية، ولكن وكما في الهدنات السابقة، تم انتهاك الاتفاق مرات عدة. وانهارت يوم الجمعة المحادثات الخاصة بتمديد وقف إطلاق النار.

وقالت سارة حسن (34 عاماً)، في اتصال مع وكالة رويترز للأنباء: "في جنوب الخرطوم نعيش في رعب جراء القصف العنيف وأصوات المدافع المضادة للطائرات وانقطاع التيار الكهربائي. نحن في جحيم حقيقي".

ومن بين المناطق الأخرى التي وردت أنباء عن اندلاع القتال فيها: وسط وجنوب الخرطوم ومدينة بحري الشمالية.

واندلع قتال عنيف في إقليم دارفور في أقصى غرب السودان والذي يعاني في الأساس من اضطرابات قديمة وتحديات إنسانية ضخمة.

وأفاد شهود عيان بأن القتال العنيف يومي الجمعة والسبت أدى إلى حالة من الفوضى في مدينة كتم، إحدى البلدات الرئيسية والتي تعد مركزا تجاريا في شمال دارفور.

وقالت نقابة المحامين في دارفور، إن 40 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرين، بمن فيهم سكان في مخيم كساب الذي يأوي النازحين من اضطرابات السنوات السابقة.

ونفى الجيش مزاعم أن قوات الدعم السريع، التي تشكلت في بداياتها من ميليشيات في دارفور ولها قاعدة في المنطقة، قد استولت على كتم.

وقال شهود عيان إن طائرة عسكرية تحطمت في أم درمان، وهي واحدة من ثلاث مدن تقع حول ملتقى النيل والتي تشكل منطقة العاصمة الكبرى.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش الذي استخدم الطائرات الحربية لاستهداف قوات الدعم السريع المنتشرة في أنحاء العاصمة.

الأمطار الأولى

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، يحتدم القتال في العاصمة السودانية الخرطوم

من جهة أخرى، قالت إدارة الآثار السودانية إن مقاتلي قوات الدعم السريع قد انسحبوا من المتحف الوطني في وسط الخرطوم.

ونشرت قوات الدعم السريع يوم السبت، مقطع فيديو تم تصويره من داخل المتحف الذي يضم مومياوات قديمة وغيرها من القطع الأثرية الثمينة، نافية أن تكون قد ألحقت الضرر بالمجموعة الأثرية.

وأدى القتال في العاصمة إلى أضرار وحالات نهب واسعة النطاق، بالاضافة إلى انهيار في الخدمات الصحية وانقطاع الكهرباء والمياه وشح ​​الإمدادات الغذائية.

وخلال الأيام الأخيرة، هطلت أول أمطار العام في السودان، مما يبشر ببدء موسم الأمطار الذي يستمر حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول تقريباً ويؤدي إلى حدوث فيضانات وزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه.

وقد يؤدي هطول الأمطار إلى تعقيد جهود الإغاثة التي كانت أعاقتها التأخيرات البيروقراطية والتحديات اللوجستية. وحذر عمال الإغاثة من أن الجثث تترك في الشوارع وأن النفايات تتراكم.

وقالت كل من السعودية والولايات المتحدة إنهما تستمران في التواصل بشكل يومي مع ممثلي الجيش وقوات الدعم السريع، الذين بقوا في جدة على الرغم من تعليق المحادثات بشأن تمديد وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وقال البلدان في بيان إن "هذه المناقشات تركز على تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات قريبة المدى التي يجب أن يتخذها الطرفان قبل استئناف محادثات جدة".

وقال زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، في منشور على فيسبوك، إنه تحدث عبر الهاتف إلى وزير الخارجية السعودي لمناقشة جهود الوساطة في جدة.

ولم يتضح مكان وجود حميدتي، رغم ظهوره في وقت سابق في مقطع فيديو مع قواته في وسط الخرطوم خلال القتال.