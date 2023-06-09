ماذا تعرف عن صندوق الاستثمارات العامة السعودي؟

قبل 22 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، العلم السعودي على ظهر أحد السعوديين أمام نادي نيوكاسل يونايتد

إنه الصندوق الذي يقف وراء عملية الدمج الضخمة في لعبة الغولف، والسيطرة على نيوكاسل يونايتد، وعن جلب أكبر لاعبي كرة القدم في العالم إلى الشرق الأوسط. إذا لم تكن تعرف الدور الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، فإليك هذا الدليل السريع.

صندوق الاستثمارات العامة وعاء مالي ضخم تقدر قيمته بـ 514 مليار جنيه استرليني

تأسس في عام 1971 كي تتمكن الحكومة السعودية من الاستثمار في مختلف المجالات، وهو في الأساس حساب توفير ضخم للبلد. والسبب في توافر السيولة فيه هو المبالغ الهائلة التي حققتها السعودية من بيع النفط.

استُخدم لضم كبار لاعبي كرة القدم إلى السعودية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة مؤخرا أنه سيتولى مسؤولية أربعة أندية في الدوري السعودي. كما أن المهاجم الأسطوري كريستيانو رونالدو يلعب بالفعل ضمن صفوف نادي النصر السعودي، بالإضافة إلى كريم بنزيمة الذي انتقل حديثا إلى نادي الاتحاد. ولا يخضع الدوري السعودي لقواعد اللعب المالي النظيف التي تحكم كرة القدم الأوروبية، وبالتالي من حقه إنفاق ما يريد على اللاعبين والأجور.

أحدث تغييرا جذريا في لعبة الغولف الاحترافية

استخدمت أموال صندوق الاستثمارات العامة العام الماضي لإطلاق دوري "ليف غولف" وهي بطولة جديدة أثارت قلق منظمي سلسلة الغولف الأكثر شهرة، رابطة لاعبي الغولف المحترفين، والجولة الأوروبية المعروفة بـ "دي بي وورلد تور". وبعد أشهر من النزاع القانوني والمشادات الكلامية، أعلنت البطولات الأخرى أنها انضمت إلى دوري "ليف" لتوحيد هذه اللعبة.

كما أن الصندوق مسؤول عن نيوكاسل يونايتد

ينفق صندوق الاستثمارات العامة الكثير من الأموال في الخارج. ووفقا للتقارير، فإن أكثر من 60 في المئة من الأموال تذهب مباشرة إلى أنشطة الدعم في السعودية. وتُستثمر بقية الأموال في مكان آخر، مثل الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد نادي الدوري الإنجليزي الممتاز، في صفقة بلغت قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني، تمنح الصندوق السيطرة على النادي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

الصفقات الرياضية الكبيرة لم تُستقبل بالترحاب من الجميع

اتُهمت السعودية بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب القوانين الصارمة التي تقيد حقوق المرأة. وكغيرها من دول الشرق الأوسط، تعرضت لانتقادات شديدة بسبب قوانينها المناهضة للمثليين، حيث يُعاقب على المثلية الجنسية بالإعدام. ووُجِّهت اتهامات إلى السعودية بأن استثمارها بالملايين في المجال الرياضي في أنحاء العالم، يهدف إلى تغيير التصور العام للرياض، فيما يعرف بـ"الغسيل الرياضي". وقال نجم الغولف روري ماكلروي إن لديه "مشاعر متضاربة" بشأن دمج الغولف.

يخضع الصندوق لسيطرة ولي عهد السعودية

عُيّن الأمير محمد بن سلمان آل سعود وليا لعهد السعودية في عام 2017، وفي عام 2018، اختارته مجلة فوربس في المرتبة الثامنة ضمن قائمتها لأقوى 10 شخصيات في العالم. ويعد الأمير شخصية مثيرة للجدل، حيث اتهمته الولايات المتحدة بالموافقة على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وهو ما نفاه ولي العهد.

يعتقد البعض أن السعودية تسعى إلى استضافة كأس العالم