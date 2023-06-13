الحجاب: لماذا سخر إيرانيون من برنامج حكومي "ذكي" لرصد انتهاكات قواعد اللباس؟

فيراناك أميدي

بي بي سي - الخدمة العالمية

قبل 27 دقيقة

صدر الصورة، HANDOUT التعليق على الصورة، بعض النساء في إيران يخترن عدم ارتداء الحجاب في الشارع تعبيرا عن الاحتجاج

تتحدى نساء في إيران محاولات جديدة من قِبل السلطات التي رأت تسخير التكنولوجيا للإلزام بقواعد اللباس التي هي مدار مظاهرات مستمرة في عموم البلاد منذ شهور طويلة.

وفي أبريل/نيسان، أعلن قائد قوة إنفاذ القانون في إيران أحمد رضا رادان إطلاق برنامج "ذكي" يشتمل على كاميرات مراقبة لرصد النساء اللاتي لا تغطين رؤوسهن أو لا ترتدين ملابس فضفاضة في أماكن عامة رغم ما يكتنف تلك الأفعال من جانبهن من تهديد بالتغريم أو بالسجن.

وحذر رضا رادان من أن كل مَن تُرصد منتهكة قانون الحجاب للمرة الثانية ستُحال إلى المحكمة. كما حذر المسؤول الإيراني من أن السيارات التي تنقل نساء لا يغطين رؤوسهن ستصادَر، مهددا بإغلاق أماكن العمل التي تغضّ الطرف عن ذلك.

وأثار إعلان رضا رادان ردودا ساخرة عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث نشرت نساء صورا ومقاطع فيديو لأنفسهن دون حجاب في أماكن عامة بأنحاء إيران.

"ليس دقيقا للغاية"

على مدى سنوات عديدة، يقول كثيرون إنهم يتلقون رسائل تحذيرية تتعلق بانتهاك قواعد اللباس داخل سياراتهم وإنه تمّ رصدهم بكاميرات المراقبة. لكن هذه هي المرة الأولى التي تهدد فيها السلطات بمصادرة سيارات أو بفرض غرامات بسبب ذلك.

وقالت امرأة لبي بي سي: "تلقيت رسالة نصية قصيرة قبل شهر تنطوي على رقم لوحة ترخيص سيارتي بعد أن قمت برحلة رفقة صديقات لي إلى مدينة دامغان. ولم نكن نُحكم ارتداء الحجاب في أثناء وجودنا في السيارة".

وقالت أخريات إنهن تلقّين رسائل شبيهة حملت لهن تحذيرات بأن سياراتهن ستُصادر إن ظهرن مرة أخرى في أماكن عامة بلا حجاب. كما تتضمن الرسائل رابط موقع إلكتروني حيث يمكن الطعن في الاتهام الموجّه عبر تلك الرسائل.

صدر الصورة، HANDOUT التعليق على الصورة، رسالة نصيّة من السلطات الإيرانية تحذر مالك سيارة: "إذا تكرر الانتهاك [عدم ارتداء حجاب]، ستُصادَر سيارتك."

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست بي بي سي إكسترا بودكاست أسبوعي يقدم قصصا إنسانية عن العالم العربي وشبابه. الحلقات البودكاست نهاية

وقال رجل إنه تلقى رسالة تضمنت رقم لوحة ترخيص سيارته والموقع الذي كان يقود فيه في يوم محدد، مؤكدا أنه لم يكن برفقة امرأة في ذلك الموقع والتوقيت. وأضاف الرجل: "كنت وحدي تماما. الكاميرات التي يستخدمونها ليست دقيقة تماما". ولم يرغب الرجل في الكشف عن هويته، لكنه أرسل صورة لبي بي سي، تُظهر أن له شعرا طويلا.

وبعد إعلان السلطات في أبريل/نيسان الماضي، قال رجال إنهم تلقوا رسائل تبدو عشوائية من الشرطة تقول: "عزيزتي المواطنة، من الضروري احترام قانون الحجاب والامتثال له".

وردّ البعض بسخرية؛ حيث كتب أحدهم عبر إنستغرام قائلا: "أهذا مَبلغ ذكاء تقنيتكم؟".

وذهب بعض الحقوقيين إلى القول إن هذه الخطوة من جانب الشرطة والسلطة القضائية هي خطوة غير قانونية. وعبر تويتر، كتب محسن برهاني يقول: "إن مصادرة السيارات بسبب عدم ارتداء الحجاب خطوة لا سند لها من القانون في الدستور، ومن ثم فهي جريمة".

لكن السلطة القضائية في إيران ردت بالتشديد على أن "خلع الحجاب في أماكن عامة يعدّ جريمة".

"لم ننسَ بعد"

صدر الصورة، Twitter التعليق على الصورة، نساء عديدات في إيران أقبلن على حرق أغطية رؤوسهن أو التلويح بها في الهواء في أثناء مظاهرات مناديات بالحرية

في غضون ذلك، تقول نساء إنهن على استعداد لمواصلة النضال ضد الحجاب الإلزامي، وذلك رغم الخطر المتزايد من التعرّض لعقاب.

وقالت شابة في مدينة سمنان لبي بي سي: "إن شابات كثيرات فقدن أرواحهن في الأشهر القليلة الماضية من أجلنا ومن أجل أن تعود الحياة إلى ما كانت عليه من قبل".

وتشير هذه الشابة في كلامها إلى قمع وحشيّ تعرضت لها مظاهرات اندلعت بعد مقتل الشابة مهسا أميني في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر/أيلول الماضي.

وجرى احتجاز مهسا أميني لأنها لم تكن تُحكم ارتداء حجابها، على حد ما قالت الشرطة.

ومنذ ذلك الحين، أقبلت نساء عديدات على حرق أغطية رؤوسهن أو التلويح بها في الهواء في أثناء مظاهرات مناديات بالحرية.

صدر الصورة، Handout التعليق على الصورة، يمكن أن تواجه النساء في إيران جزاءات صارمة إذا تمّ رصدهن حاسرات الرؤوس في أماكن عامة

وعلى مدى نحو تسعة أشهر، لا تزال المظاهرات جارية لرفع القيود عن الحريات الخاصة والعامة في إيران.