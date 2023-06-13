انتخاب رئيس لبنان: ما هي عوامل التشويق في جلسة انتخاب الرئيس الجديد هذه المرة؟

كارين طربيه

مراسلة بي بي سي - بيروت

قبل 26 دقيقة

التعليق على الصورة، هذه الجلسة هي الجلسة الأولى التي تشهد مواجهة فعلية بين مرشحين، لكل منهما حظوظ قوية للوصول الى سدة الرئاسة

تماما كمن يتابع مسلسلا مملا، ولكنه يعرف أن الحلقة القادمة تحمل مفاجآت على صعيد الحبكة، هكذا يتابع اللبنانيون الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية.

الجلسات السابقة وصفت بالمسرحية على اعتبار أن كل مجرياتها ونتائجها كانت معروفة مسبقا بأدق التفاصيل: دورة انتخاب أولى بنتائج ضعيفة لمرشح بحظوظ شبه معدومة، بعض الأسماء التي تظهر بشكل شبه فولكلوري ثم انفراط للنصاب في الدورة الثانية التي لا تنعقد.

تفصيل مهم هنا. المُعتمد في نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو ثلثا عدد النواب يعني 86 نائبا من أصل 128 نائبا في البرلمان.

ويحصل المرشح الفائز على ثلثي عدد النواب في الدورة الأولى، أو على الأغلبية المطلقة أي 65 صوتا في الدورة الثانية.

وبحسب المعمول به أيضا فإن كل جلسة جديدة للانتخاب تُعتبر وكأنها دورة أولى.

لكن هذه المرة، هناك عوامل تشويق متعددة تنفي عن الجلسة صفة الملل أو النتائج المحسومة مسبقا بدرجة ما.

كما أن للجلسة ما قبلها وما بعدها- تماما كتلك الحلقة في ذاك المسلسل.

ما المختلف هذه المرة؟

هذه الجلسة هي الجلسة الأولى التي تشهد مواجهة فعلية بين مرشحين، لكل منهما حظوظ قوية للوصول الى سدة الرئاسة.

المرشح الأول هو النائب السابق والوزير السابق سليمان فرنجية - المدعوم من القوتين الشيعيتين في البلاد حزب الله وحركة أمل، والمقرّب من الرئيس السوري بشار الأسد.

أما المرشح الثاني فهو وزير المالية السابق جهاد ازعور، الذي علّق مؤخرا عمله كمدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي بعد توافق أهم ثلاثة أحزاب مسيحية في البلاد - التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب على ترشيحه، فضلا عن الفريق الدرزي الذي لا يزال حتى اللحظة بقيادة وليد جنبلاط - إلى حين انتخاب زعيم جديد للحزب التقدمي الاشتراكي، سيكون على الأغلب النائب تيمور جنبلاط - نجل وليد.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بحسب المعمول به فإن كل جلسة جديدة للانتخاب تُعتبر وكأنها دورة أولى

أبعد من المرشحين

في ما اعتُبر خطابا انتخابيا له، أعلن فرنجية أنه في حال انتخابه سيكون رئيسا لكل لبنان - للذين يدعمونه وللذين يعارضونه وأن كل الخلافات ستصبح "خلفنا وأمامنا فقط لبنان".

بينما أصدر ازعور بيانا أكد فيه أنه ليس مرشح تحدّ وأن ترشيحه هو دعوة إلى الوحدة والبحث عن الجوامع المشتركة.

لكن المعركة أبعد من المواجهة بين فرنجية وازعور - هي مبارزة سياسية بين الفريقين الذين يدعمان كل منهما، في ظل خلط أوراق سياسي وظهور اصطفاف جديد بصبغة طائفية.

فقد بات التيار الوطني الحر - الذي وقّع مع حزب الله ورقة تفاهم عام 2006 واعتُبر مذاك أبرز حليف له خارج الطائفة الشيعية - بات غريمه الأول في المعركة الرئاسية.

وزاد من ذلك تلاقي التيار الوطني الحر مع أحزاب كحزب القوات اللبنانية والكتائب الذي كان على خصومة معهما - التقوا جميعا على هدف اسقاط فرنجية الذي يُطلق عليه صفة مرشح حزب الله.

يترافق ذلك مع استعار الخطابات الرسمية والنقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي بين مناصري الطرفين بشكل يزيد الاحتقان في البلاد.

ماذا بعد الجلسة؟

لا يتوقع أحد أن يتمكن أي مرشح من الحصول على الأغلبية المطلوبة للفوز بالانتخابات.

لكن سيكون هناك قراءات معمّقة للنتيجة التي سيحصل عليها كل منهما - وهو ما قد يحتّم على الفريقين الداعمين لهما اتخاذ الخطوة التالية التي قد تتأرجح بين الحوار أو الاستمرار بالمراوحة والشلل وبين دخول عوامل جديدة على اللعبة تغيّر شروطها.