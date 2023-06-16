اشتباكات السودان: إدانة أمريكية لعمليات قتل وعنف جنسي منسوبة لقوات الدعم السريع في غرب دارفور

قبل 54 دقيقة

صدر الصورة، REUTERS التعليق على الصورة، صورة ثابتة أخذت من فيديو تظهر أعمدة الدخان تتصاعد من مدينة أم درمان مع استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

أدانت الولايات المتحدة فظائع مزعومة، من بينها عنف جنسي وعمليات قتل على أساس عرقي، ارتكبت من قبل قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية والميليشيات التابعة لها في ولاية غرب دارفور.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الانتهاكات والإساءات الجارية لحقوق الإنسان والعنف الرهيب في السودان، وبخاصة التقارير التي تحدثت عن ارتكاب عنف جنسي واسع النطاق وعمليات قتل على أساس عرقي في غرب دارفور من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها".

وأضاف: "بينما تُعزى الفظائع التي تجري في دارفور إلى قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها بشكل أساسي، إلا أن كلا الطرفين يتحملان المسؤولية عن الانتهاكات. ففي دارفور، أخفقت القوات المسلحة السودانية في حماية المدنيين وأذكت الصراع كما تفيد الأنباء من خلال التشجيع على تعبئة القبائل".

وجاء البيان الأمريكي بعد أن اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بـ "اختطاف وإعدام" حاكم ولاية غرب دارفور خميس عبدالله أبكر. وقد وقع الحادث بعد ساعات من إدلائه بتصريحات منتقدة لقوات الدعم السريع في مقابلة على الهاتف مع قناة تلفزيونية سعودية.

ونفت قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن مقتل حاكم الولاية وقالت إنها تدين مقتله "بدم بارد" .

صدر الصورة، RSF VIA TWITTER التعليق على الصورة، أحد أفراد قوات الدعم السريع يمر بجوار موقع مدمر لقيادة قوات الدفاع الجوي في الخرطوم

لكن الأمم المتحدة قالت إن "روايات مقنعة لشهود عيان تعزو العمل لميليشيات عربية ولقوات الدعم السريع. وقد أدانت نقابة المحامين في دارفور مقتل حاكم الولاية قائلة إنه عمل "بربري ووحشي وقاسي".

وبحسب ناشطين سودانيين، فإن حوالي ألف شخص قتلوا في هجمات قامت بها جماعات موالية لقوات الدعم السريع في غرب دارفور.

وقد أسفر القتال الذي اندلع في 15 أبريل/نيسان بين القوات المسلحة السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو عن مقتل 2000 شخص حتى الآن.