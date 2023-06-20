اعتقال ستة فلسطينيين ومقتل آخر في الضفة الغربية

قبل 16 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، دخان يتصاعد جراء انفجار خلال غارة للجيش الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية.

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال ستة فلسطينيين مساء الاثنين، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أن جنوده صادروا أسلحة من بينها مسدسات، خلال تنفيذ عمليات مداهمة، بالتعاون مع شرطة حرس الحدود وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وأضاف البيان أن عشرات الفلسطينيين رشقوا الجنود الإسرائيليين بالحجارة، وألقوا نحوهم إطارات حارقة، وأن القوات الإسرائيلية ردت عليهم باستخدام "وسائل تفريق المتظاهرين".

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا النار صوب فلسطيني استهدفهم بقنبلة في قرية حوسان، غرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات في صفوفه.

بينما أفادت مصادر فلسطينية في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، عن مقتل شاب من قرية حوسان وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي.

وشهدت نهاية الإسبوع تصعيدا أمنيا بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في الضفة الغربية.

قُتل خمسة فلسطينيين وأصيب 45 شخصا آخر ، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في إطلاق القوات الإسرائيلية صواريخ من مروحية خلال غارة استهدفت مدينة جنين في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان يبحث عن مطلوبين في جنين، وأفاد عن انفجار أصاب إحدى آلياته العسكرية.

بينما تحدثت تقارير إعلامية عن إصابة خمسة جنود إسرائيليين في اشتباكات جنين.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية منذ أيام قليلة، على قانون لتسهيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية.