للسودان سلام: برنامج إذاعي يومي يناقش الأزمة الإنسانية التي يمر بها السودان

قبل 20 دقيقة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، بي بي سي نيوز عربي تطلق برنامجاً إذاعياً يومياً بعنوان "للسودان سلام"

أطلقت بي بي سي نيوز عربي بثا إذاعيا خاصا موجها إلى السودان، في برنامج يومي يحمل عنوان "للسودان سلام".

يبث البرنامج لمدة نصف ساعة في السابعة صباحا بتوقيت غرينتش (التاسعة صباحاً بتوقيت السودان) على الموجة القصيرة 21510 كيلوهيرتز، وفي الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش (الخامسة بعد الظهر بتوقيت السودان) على الموجة القصيرة 15310 كيلوهيرتز.

ويخصّص هذا البرنامج لمناقشة القضايا المتعلقة بالأزمة الحالية التي يمر بها السودان، وانعكاسات ذلك على الأوضاع الإنسانية في البلاد.

ويذاع برنامج "للسودان سلام" يوميا لمدة نصف ساعة صباحا ومساء في الموعدين المذكورين، وعلى الموجتين القصيرتين المشار إليهما أعلاه.

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