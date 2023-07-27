للسودان سلام: برنامج إذاعي يومي يناقش الأزمة الإنسانية التي يمر بها السودان
أطلقت بي بي سي نيوز عربي بثا إذاعيا خاصا موجها إلى السودان، في برنامج يومي يحمل عنوان "للسودان سلام".
يبث البرنامج لمدة نصف ساعة في السابعة صباحا بتوقيت غرينتش (التاسعة صباحاً بتوقيت السودان) على الموجة القصيرة 21510 كيلوهيرتز، وفي الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش (الخامسة بعد الظهر بتوقيت السودان) على الموجة القصيرة 15310 كيلوهيرتز.
ويخصّص هذا البرنامج لمناقشة القضايا المتعلقة بالأزمة الحالية التي يمر بها السودان، وانعكاسات ذلك على الأوضاع الإنسانية في البلاد.
قصص مقترحة نهاية
ويذاع برنامج "للسودان سلام" يوميا لمدة نصف ساعة صباحا ومساء في الموعدين المذكورين، وعلى الموجتين القصيرتين المشار إليهما أعلاه.
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بي بي سي عربي من "هنا لندن" إلى العصر الرقمي
بعد أن دخلت بي بي سي الأم مضمار الصحافة الإلكترونية، تقرر أوائل عام 1998 أن يخوض القسم العربي التجربة وكانت تلك البداية، وأصبح الموقع ناقلا للمحتوى المتنوع بالنص والصوت والفيديو ليصل إلى الجمهور الواسع.