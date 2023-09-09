زلزال المغرب: تسلسل زمني لأبرز الزلازل التي ضربت البلاد

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يُعد الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب ليل الجمعة وأسفر عن سقوط 820 قتيلا على الأقل، هو الحلقة الأخيرة في قصة المغرب مع الزلازل والتي بدأت منذ زمن بعيد نظرا لوقوع البلاد في منطقة عدم استقرار زلزالي.وفيما يلي أبرز الزلازل التي شهدها المغرب عبر تاريخه:-عام 818 ضرب زلزال عنيفان المنطقة المحيطة بجبل طارق.-عام 1079 ضرب زلزالان قويان البلاد مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا ووقوع أضرار مادية كبيرة.-عام 1624 دمر زلزال قوي مناطق واسعة من مدن تازة وفاس ومكناس شمال البلاد.-عام 1660 ضرب زلزال عنيف مدينة مليلية مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.-أعوام 1910 و1927و1994و2004 تعرضت منطقة الحسيمة لزلازل خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة.-عام 1960 ضرب زلزال يُعد الأعنف في تاريخ البلاد مدينة أغادير مما أسفر عن سقوط نحو ثلث سكان المدينة ضحايا فضلا عن تشريد عشرات الآلاف ووقوع خسائر مادية جسيمة.-عام 1969 تأثر المغرب بزلزال قوي ضرب البرتغال، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 200 آخرين.-عام 2023 ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودان وأسفر عن سقوط 820 قتيلا على الأقل ووقوع خسائر مادية جسيمة.