اهم الهجمات في العراق خلال 2009

04 كانون الثاني/يناير: مقتل 38 زائرا شيعيا في هجوم انتحاري قرب ضريح الامام الكاظم في شمال بغداد.13 شباط/فبراير: مقتل 40 معظمهم من النساء والاطفال في هجوم انتحاري نفذته امرأة استهدف موكبا للشيعة في المسيب.08 اذار/مارس: مقتل 28 غالبيتهم من المتطوعين الجدد في الشرطة واصابة 58 بجروح بتفجير انتحاري على اكاديمية الشرطة في بغداد.10 اذار/مارس: 33 قتيلا و46 جريحا في عملية انتحارية في سوق شعبي في ابو غريب غرب بغداد.23 اذار/مارس: 25 قتيلا على الاقل و50 جريحا في تفجير انتحاري نفسه وسط مجلس عزاء للاكراد في جلولاء الواقعة في محافظة ديالى.26 اذار/مارس: عشرون قتيلا و38 جريحا بانفجار سيارة مفخخة في بغداد.06 نيسان/ابريل: مقتل 34 شخصا وجرح 130 اخرين في موجة تفجيرات استهدفت ست مناطق في بغداد وضواحيها.23 نيسان/ابريل: مقتل 84 شخصا على الاقل في ثلاث هجمات انتحارية اوقع احدها 56 قتيلا غالبيتهم من الزوار الايرانيين في المقدادية، شمال شرق بغداد. 24 نيسان/ابريل: 58 قتيلا بينهم 20 من الزوار الايرانيين في تفجير انتحاري شمال بغداد.29 نيسان/ابريل: مقتل 51 شخصا بانفجار ثلاث سيارت مفخخة في مدينة الصدر.20 ايار/مايو: مقتل 40 شخصا وجرح 83 بانفجار سيارة مفخخة في الشعلة،شمال غرب بغداد. 20 حزيران/يونيو: مقتل 72 شخصا واصابة اكثر من 200 في انفجار شاحنة مفخخة في بلدة تازا التركمانية الشيعية على بعد 30 كلم من كركوك، شمال العراق.24 حزيران/يونيو: 62 قتيلا و150 جريحا في تفجير في احد اسواق مدينة الصدر،بغداد. 30 حزيران/يونيو: 26 قتيلا و70 جريحا في انفجار سيارة مفخخة في كركوك، يوم انسحاب القوات الاميركية.09 تموز/يوليو: 35 قتيلا و60 جريحا في عمليتين انتحاريتين في حي سكني في تلعفر، قرب الموصل.31 تموز/يوليو: سلسلة تفجيرات بالعبوات استهدفت الزوار الشيعة، وادت الى مقتل 29 شخصا وجرح 136 امام خمسة مساجد في بغداد.07 اب/اغسطس: 37 قتيلا و276 جريحا في انفجار سيارة مفخخة قرب مسجد تركماني شيعي في الموصل.10 آب/اغسطس: 23 قتيلا و138 جريحا في تفجيرين بشاحنتين مفخختين في قرية خزنة التي تبعد 20 كلم الى شرق الموصل.19 آب/اغسطس: 100 قتيل و500 جريح في سلسلة هجمات في بغداد بينها شاحنتان مفخختان امام وزارتي المالية والخارجية.08كانون الأول/ديسمبر: 127 قتيلا وأكثر من 500 جريح في سلسلة هجمات بالعاصمة بغداد30 كانون الأول ديسمبر: مقتل عشرين على الأقل وإصابة أكثر من مائة بينهم محافظ الأنبار في تفجيرين انتحاريين بالرمادي وسط العراق.