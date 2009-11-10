فلسطينيون يخرقون الجدار العازل الاسرائيلي

Image caption قام الشباب الفلسطينيون بذلك بمناسبة سقوط جدار برلين

احدث شباب فلسطينيون للمرة الثانية في أسبوع واحد ثغرة في جدار اسرائيل العازل الذي يفصلها عن الضفة الغربية في احتجاج بمناسبة الذكرة العشرين لسقوط حائط برلين.

وربط النشطاء الملثمون قطاعا عرضه متران من الجدار الاسمنتي في شاحنة جرته فيما بعد. وهلل الحشد المؤلف من نحو 50 شخصا والذين تجمعوا عند جزء من الجدار قرب حاجز قلندية الاسرائيلي فيما انهار القطاع البالغ ارتفاعه ستة امتار.

وأطلقت القوات الاسرائيلية الغاز المسيل للدموع على الحشد ورشق بعضهم الجدار بالحجارة. ومر العديد من المتظاهرين عبر الفجوة التي احدثوها رافعين العلم الفلسطيني وأشعلوا النيران في اطارات سيارات على الجانب الاخر.

وكانت اسرائيل قد بدأت في بناء الجدار العازل في أوج الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، وهو الآن يعزل اسرائيل عن معظم القطاع ويقتطع منه في عدة مناطق.

وتتعدد المظاهرات المنددة بالجدار في مناطق كنعلين، عادة ما يرد عليها الجنود الاسرائيليون باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.