عباس يرى مجالا لاستئناف المحادثات مع إسرائيل

Image caption عباس يطالب دائما بوقف بناء المستوطنات

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه يمكن استئناف محادثات السلام إذا كانت إسرائيل على استعداد لوقف بناء المستوطنات لفترة معينة.

وجاءت تصريحات عباس خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأصر على وقف توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية كشرط لاستئناف محادثات السلام المتوقفة منذ عام 2008.

وكان عباس قد رفض في وقت سابق تجميدا مؤقتا لبناء المستوطنات لمدة عشرة أشهر عرضته الحكومة الإسرائيلية في نوفمبر تشرين الثاني قائلا إنه غير كاف.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إنه مستعد لاستئناف محادثات السلام ولكن دون شروط كما رفض نتنياهو وقف بناء الستوطنات في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها دوليا.