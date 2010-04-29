الكويت تحاول احتجاز طائرة عراقية في بريطانيا

Image caption قالت السلطات العراقية إن الطائرة المحتجزة مستأجرة

أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الخميس أن السلطات القضائية البريطانية احتجزت الطائرة العراقية التي قامت بالرحلة الأولى إلى لندن منذ 20 عاما الأسبوع الماضي بسبب دعوى كويتية.

وجاء في بيان الوزارة إن الخطوط الجوية العراقية اتفقت مع إحدى الشركات البريطانية على بدء تسيير رحلات مباشرة من مطار بغداد إلى لندن يوم الأحد الماضي للمرة الأولى منذ 20 عاما.

وأضاف البيان كذلك أن الرحلة انطلقت بطائرة مستأجرة من إحدى الشركات السويدية وحطت بعد 6 ساعات في لندن.

وقالت الوزارة: "عند وصول الطائرة إلى مطار جاتويك في لندن قام محامي السلطات الكويتية بمحاولة حجز الطائرة، إلا أنه فشل لأن الطائرة مملوكة للشركة السويدية."

وأضافت قائلة إن السلطات الكويتية لم تكتف بذلك، بل أقامت دعوى على الشركة البريطانية المتعاقدة مع شركة الخطوط الجوية العراقية.

وتابعت أن السلطات الكويتية اتخذت بعد ذلك إجراء تصعيديا باستصدار قرار من السلطات البريطانية لمنع سفر كفاح حسن مدير عام الشركة الخطوط الجوية العراقية الموجود حاليا في لندن، وتم سحب جواز سفره وجميع الوثائق التي كانت بحوزته بانتظار إجراءات قضائية.

وانتقدت الوزارة ما وصفته بـ"السلوك التصعيدي والاستفزازي للسلطات الكويتية وإصرارها على ملاحقة العراقيين ومضايقتهم حيثما حاولوا فتح نافذة جديدة للانفتاح على العالم والخروج من المعاناة التي يعيشونها منذ عدة عقود".

وأكد البيان أن "الرحلة لا تحقق أي أرباح أو إيرادات لصالح الخطوط الجوية العراقية، إنما لغرض تسهيل سفر العراقيين الذين اعتادوا السفر عبر مطارات الدول الآخرى؛ مما يكلفهم وقتا إضافيا وأموالا بالإضافة إلى صعوبة الحصول على تأشيرات الدول التي يسافرون من خلالها".

وطالبت الوزارة في بيانها "جميع الأشقاء العرب والأصدقاء بالضغط على الكويتيين لثنيهم عن هذه التصرفات التي لا تساعد الشعبين على نسيان الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، بل تصيب العراقيين بخيبة أمل كبيرة تجاه موقف أشقائهم الكويتيين".

يُذكر أنه حكم على الشركة التي تملكها الدولة العراقية بدفع أكثر من مليار دولار لنظيرتها الكويتية تعويضا عن "سرقة 10 طائرات أثناء الغزو العراقي للكويت في 1990" حسب ملخص للقضية، وهو ما احتج العراق عليه باستمرار رافضا الدفع.