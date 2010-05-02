السلطات اللبنانية تحقق في "حادثة كترمايا"

Image caption تجمع سكان كترمايا لمعاينة جثة المصري القتيل

فتحت السلطات اللبنانية تحقيقا في مقتل شاب مصري على ايدي قرويين في بلدة كترمايا الواقعة في منطقة الشوف بجبل لبنان، وذلك اثناء قيامه بتمثيل جريمة قتل يقال بانه ارتكبها و طالت اربعة ضحايا لبنانيين من عائلة واحدة في تلك البلدة.

وكان الضحايا الاربعة رجل في السبعين من عمره يدعى يوسف نجيب ابو مرعي وزوجته كوثر جميل ابومرعي وحفيدتاهما آمنة وزينة البالغتان من العمر سبع وتسع سنوات على التوالي.

وتقول السلطات اللبنانية إن فحوصات الحمض النووي بينت ان هؤلاء قتلوا على يد الشاب المصري المدعو محمد سليم مسلم ولكن دون معرفة الدوافع.

واثناء تجوالنا في بلدة كترمايا كان الحزن يلفها حدادا على ارواح ضحاياها الاربع.

وقال احد اقارب الضحايا لبي بي سي "إن القاتل قام بالتنكيل بضحاياه وخاصة بحق الطفلتين اذ ان احداهما تعرضت لثلاثة وعشرين طعنة خلال عملية قتلها في منزل جدها المجاور لمنزل القاتل يوم الاربعاء."

وكان مأتم تشييع الضحايا يوم الخميس مهيبا، اذ خرجت البلدة كلها لوداعهم لكن حصل ما لم يكن بالحسبان اذ جيء بالمتهم محمد سليم مسلم لتمثيل الجريمة في ساحة اقترافها مصحوبا بعدد من عناصر قوى الامن الداخلي، فقام بعض الغاضبين من اهالي القرية بمهاجمته وضربه وركله ومن ثم لحقوا به الى احد المستشفيات التي نقلته اليها الشرطة اللبنانية فقاموا بقتله ومن ثم تعليقه على احد اعمدة الكهرباء وسط البلدة.

ولا تبعد هذه الساحة سوى عشرات الامتار عن مكان ارتكاب الجريمة بحق العائلة اللبنانية.

وقد فتحت السلطات اللبنانية تحقيقا قضائيا لتحديد المسؤولية عما يوصف بانه سوء تقدير لموقف الاهالي الغاضبين من جانب بعض عناصر قوى الامن الداخلي.

وقال محمد نجيب حسن رئيس بلدية كترمايا في حديثه لبي بي سي: "إن القضية الآن بيد القضاء ونتمنى عليه اتخاذ القرار السليم مع مراعاة شعور كافة اهالي البلدة ومعرفة المسؤول عن جلب القاتل الى ساحة الجريمة في الوقت الذي لم تدفن فيه حينها جثث الضحايا."

ووصفت السلطات اللبنانية الحادث بانه "يسيء الى سمعة لبنان، وقالت إنها ستتخذ التدابير المناسبة."

لذا قصدنا بلدة شحيم المجاورة للوقوف على رأي النائب عن المنطقة من تيار المستقبل محمد الحجار لسؤاله عن التاثير المحتمل لقتل الشاب المصري على العلاقة المصرية اللبنانية.

وقال النائب محمد الحجار لبي بي سي: "إن الجريمة الاولى بحق العائلة اللبنانية كانت بشعة وكذلك فان طريقة قتل القاتل كانت بشعة ايضا، إذ ان التمثيل بجثته هو امر لا تقره اي شريعة وضعية كانت ام سماوية."

واضاف حجار: "إن القول بان هذا الحادث يسيء الى العلاقة مع مصر لكون القاتل مصريا هو قول في غير محله، فهو قاتل والكل يتبرأ من القاتل."

وترى وزارة الداخلية اللبنانية ان قتل الشاب المصري محمد مسلم "قطع حبل التواصل بين القضاء والحقيقة وخاصة للتحقق من احتمال وجود محرضين للشاب على قتل العائلة اللبنانية."

وكان محمد مسلم يسكن مع والدته المصرية المتزوجة من رجل لبناني من بلدة كترمايا.

ويقال في بلدية كترمايا انه كان يقيم منذ اربعة اشهر بطريقة غير شرعية في لبنان.