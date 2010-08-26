موريتانيا: تنظيم مسابقة لاختيار 500 إمام

Image caption يرى بعض المراقبين أن الحكومة الموريتانية تهدف إلى توحيد خطبة الجمعة

نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الموريتانية مؤخرا مسابقة لاختيار خمسمئة إمام بعد أن كان يتم اختيارهم من قبل زعامات أو جماعات دينية.

ويقول وكيل وزارة الأوقاف الموريتانية الشيخ ولد اعل إن المسابقة حققت أكثر مما كان مرجوا منها وهو الحد من ظاهرة الغلو والتطرف.

ويضيف ولد اعل أن دور الأئمة ليس الإمامة وحدها بل توعية المجتمع قبل كل شيئ، مشيرا إلى أن الشباب الموريتاني يتأثر بشكل كبير بأفكار هؤلاء الأئمة.

وشهدت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة تعالي عدد من الأصوات الداعية للإسلام الوسطي إلى جانب المشاركة الفعالة في الحوار بين الأديان والحوار الروحي بين جهابذة العلماء والسلفيين المسجونين.

قبضة من حديد

ودفع ذلك الحكومة إلى وضع مقاييس صارمة للمرشحين للمسابقة، كأن يكون المتنافس حافظا لما لايقل عن ربع القرآن.

ويقول الشيخ سيد بوي ولد الشيخ حسن وهو إمام وخطيب "إن الفكرة رائعة وكان يجب أن تنفذ من قبل داعيا إلى تقدم المزيد من الأئمة الشباب للمنافسة".

يذكر أنه لم تكن للأمة رواتب من قبل، وبموجب قانون جديد سيحصلون على خمسين ألف أوقية، أي ما يقارب 200 دولار، إلى جانب المساعدات الغذائية.

لكن بعض المراقبين يعتقدون أن هذه الخطوة ربما تكون البداية للسيطرة على المساجد بقبضة من حديد وتوجيهها حسب خطة مرسومة سلفا.

منظمات خليجية

ويرى الكاتب الصحفي سيد محمد ولد يونس أن كل هذه الإجراءآت إنما هي تمهيد لتوحيد خطبة الجمعة وإحكام السيطرة على المساجد التي كانت أهم منبر لنشر الأفكارالسلفية حسب وصفه.

ويعتمد أئمة المساجد في موريتانيا أساسا على تبرعات المواطنين والمنظمات الدينية الوطنية والدولية.

وقد تم التضييق على العديد من المنظمات الدينية السعودية والخليجية التي كانت تضخ الأموال في المساجد الموريتانية في السنوات القليلة الماضية في إطار سياسة تجفيف منابع الإرهاب التي تنتهجها الحكومة.

وقد أدى هذا التضييق إلى معاناة بعض المساجد من ظروف اقتصادية صعبة أدت إلى هجرة بعض الأئمة إلى الخارج.