عباس يطالب بدور أمريكي فاعل في المفاوضات المباشرة

Image caption عباس يرى الأمور واضحة ونتنياهو ينفي قطعه اي وعود

غادر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن اليوم، للمشاركة في لقاء القمة وإطلاق المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويستضيف الرئيس الأمريكي باراك أوباما عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض لإطلاق محادثات السلام المباشرة الأولى منذ نحو عامين. وعبر أوباما عن أمله في أن يتم التوصل الى اتفاق سلام في غضون عام.

وقال عباس انه سيبحث عن وساطة أمريكية فاعلة في المفاوضات مع اسرائيل والمقرر انطلاقها في واشنطن هذا الأسبوع.

وقال الرئيس الفلسطيني للصحفيين الذين يرافقونه الى واشنطن ان الموعد المحدد لتحقيق اتفاق منطقي، باعتبار أن مواضيع عدة سبق وتمت مناقشتها في جولات سابقة.

وقال: "اذا كانت هناك نية حسنة، اذاً، هذا أكثر من كاف"، مضيفاً: "كل شيء واضح".

لكن نتنياهو لم يوافق على استئناف المفاوضات من حيث اوقفت في ديمسبر/ كانون الأول 2008 بين سلفه إيهود أولمرت وعباس.

وقال عباس انه يأمل في أن يكون الدور الأمريكي فاعلاً في المحادثات. ولفت الى انه عندما يصل الطرفان الى حائط مسدود، "على إدارة أوباما أم تقدم طروحاً لجسر الهوة بين الجانبين".

تصريحات نتنياهو

Image caption نتنياهو سعى إلى طمأنة شركاء الائتلاف الحاكم في إسرائيل

وسعى نتنياهو عشية سفره إلى واشنطن إلى طمأنة شركائه في التحالف الحكومي من أحزاب اليمين في ما يتعلق بمواصلة البناء في المستوطنات في الضفة الغربية.

وأشار نتنياهو في كلمة يوم الاثنين أمام اجتماع لأعضاء حزبه الليكود إلى أنه سيكون من الصعب انتزاع تنازلات جغرافية منه خلال محادثات السلام المباشرة مع الفلسطينيين التي ستبدأ الخميس.

وقال "عليكم الا تقلقوا. ليس لاحد ان يعلمني ما هو حب أرض اسرائيل".

وأضاف قبيل توجهه إلى واشنطن "أنا مدرك للصعوبات لكنني اعتقد انه من الممكن التوصل الى اتفاق للسلام . حكومة اسرائيل تريد التقدم على طريق السلام ، نحن نريد سلاما حقيقيا يستمر على مدى اجيال ووحدها حكومة الليكود قادرة على تحقيق مثل هذا السلام".

من جهته قال وزير الإعلام الإسرائيلي يولي إيدليشتاين إن نتنياهو لم يقدم أي تعهدات للإدارة الأمريكية بشأن تمديد فترة تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية السارية حاليا والتي تنتهي في 26 سبتمبر/أيلول المقبل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن أعضاء طاقم المفاوضات الإسرائيلي يرافق نتنياهو، علما أن رئيس الطاقم المحامي اسحق مولخو كان قد وصل إلى العاصمة الأمريكية صباح لااثنين.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه يتوقع أن يلتقي نتنياهو مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأربعاء والمشاركة أيضا في مأدبة عشاء في البيت الأبيض مساء إلى جانب الرئيس الفلسطيني والرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني عبد الله الثاني.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك التقى مع عباس سرا في العاصمة الأردنية عمان مساء الأحد الماضي.

وأضافت أن باراك وعباس التقيا في بيت في عمان وأن اللقاء جرى في أجواء جيدة وتم خلاله التباحث في الترتيبات الأمنية في الضفة الغربية والاستعدادات للقمة التي ستعقد في واشنطن هذا الأسبوع.

من جهة أخرى، قالت صحيفة هآرتس إن نتنياهو رفض اقتراحا أميركيا وفلسطينيا لعقد لقاء مشترك لطاقمي المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني المتواجدين في واشنطن مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل.

وإثر ذلك، سيلتقي ميتشل رئيسي الطاقمين الفلسطيني صائب عريقات والإسرائيلي إسحاق مولخو على انفراد من أجل صياغة البيان الختامي للقمة.

دعوة لعدم الاستخفاف

الى ذلك، دعا الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز الى "التخلي عن الاستخفاف والتشكيك" للتوصل الى نتيجة خلال مفاوضات السلام.

وقال بيريز خلال اجتماع في القدس للمؤتمر اليهودي العالمي ان نتنياهو "توجه الى واشنطن تلبية لدعوة لارساء السلام وايجاد حل يقضي بقيام دولتين لشعبين مع انشاء دولة فلسطينية ديموقراطية منزوعة السلاح الى جانب دولة اسرائيل".

واضاف "اي حل آخر سيكون خطيرا".

واوضح "لدى انطباع ان رئيس الوزراء نتنياهو يدرك اهمية المهمة التي تنتظره وانه مستعد لاقتناص هذه الفرصة".

وتابع "لا ضرر في ان نكون ايجابيين بشأن القضايا السياسية. علينا احيانا التخلي عن التشكيك والاستخفاف لترسيخ الثقة بين الجانبين".

وتوجه زعيم حركة المستوطنين الاسرائيليين الرئيسية "يشع" داني ديان ايضا الى واشنطن.

وصرح لاذاعة الجيش الاسرائيلي "اتوجه الى الولايات المتحدة للتنديد باي مشروع لمواصلة تجميد اعمال البناء في المستوطنات (اليهودية) والتعبير عن رفض قيام دولة فلسطينية يمكن ان تشكل تهديدا لوجود اسرائيل".