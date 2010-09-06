ملف "شهود الزور" يشعل سجالا سياسيا ساخنا في لبنان

Image caption قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري لا تزال تتفاعل

يتصاعد السجال في لبنان حول من يوصفون بـ "شهود الزور" في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وابرز هؤلاء محمد زهير الصديق، والذي لا يزال، منذ تقرير لجنة التحقيق الاول في اغتيال رفيق الحريري، في دائرة الضوء .

فبالاستناد الى شهادته جرى توقيف الضباط الاربعة لمدة اربعة اعوام قبل ان يطلق سراحهم اعلان المحكمة بأن الادلة لادانتهم ليست كافية. والضباط الاربعة هم اللواء جميل السيد المدير العام السابق للأمن العام، واللواء علي الحاج القائد السابق لقوى الأمن الداخلي، والعميد مصطفى حمدان القائد السابق للحرس الجمهوري.

ومنذ شهادته اقام الصديق في فرنسا ثم اختفى اثره لكن حزب الله يطالب اليوم بتوقيفه والتحقيق معه.

ويقول حزب الله ان القضاء اللبناني يجب ان يستمع الى شهود الزور ليعرف من وراءهم بعدما تبين ان افاداتهم كاذبة وفق ما صرح به اكثر من مسؤول في الحزب .

وليس الصديق الوحيد الذي يسمى "شاهد زور" فهنالك ايضا هسام هسام الذي اتهم سورية امام التحقيق الدولي ثم تراجع عن اقواله، وغيره ممن لم يسلط عليهم الاعلام الضوء.

ويطرح حزب الله هذا الملف ليقول ان التحقيق مسيس، بينما يعتبر تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري ان القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية هو الذي يؤكد ما اذا كان الاتهام ارتكز الى افادة هؤلاء ام لا.

اجتهادات قضائية

ويقول مسؤولون في التيار ان "الحزب يحاول التركيز على قضية شهود الزور بالاستناد الى موقفه المشكك بالمحكمة وفي محاولة لخلق التباس في ذهن الناس حولها".

والى جانب السجال السياسي حول هؤلاء برزت اجتهادات قضائية حول توصيف شهود الزور، اذ قال شارل رزق وزير العدل السابق الذي شارك في وضع "نظام المحكمة الاساسي" انه "يعود الى المحكمة ان تحدد شاهد الزور وشاهد الزور هو الذي يقسم اليمين امام المحكمة ويتراجع عن اقواله وليس من يدلي بافادة في التحقيق".

في المقابل، يصر حزب الله على دور القضاء اللبناني في محاكمة من يسميهم "شهود الزور"، وقد اوكلت الحكومة اللبنانية هذا الملف الى وزير العدل ابراهيم تجار الذي من المتوقع ان يقدم مطالعة حوله في الاسابيع القادمة.

وعلى الرغم من وضع آلية للنظر في قضية شهود الوزر، لا يزال هذا الملف يتوسط التصريحات السياسية الداخلية اليومية، ما يشير الى امكانية بقاء هذا السجال مفتوحا الى حين صدور القرار الظني عن المحكمة الدوليةتاريخ لم يعرف حتى الان .