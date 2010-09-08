اغتيال ثاني مذيع تلفزيوني عراقي خلال يوم

Image caption كان رياض السراي مقدما للبرامج الدينية

اعلنت الشرطة العراقية الاربعاء مقتل مذيع ومقدم برنامج ديني في قناة تلفزيونية محلية في محافظة نينوى (الموصل).

وقالت الشرطة ان القتيل يدعى صفاء الخياط، ويعمل لصالح قناة "الموصلية" الفضائية، وقد اغتيل على يد مسلحين مجهولين في مدينة الموصل، مركز المحافظة الواقعة شمالي البلاد.

واوضح مصدر في الشرطة المحلية ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار على الصحفي صفاء الخياط امام منزله وسط مدينة الموصل وهو يهم الى مقر عمله، وفروا، وان القتيل فارق الحياة فورا".

والقتيل في عقده الاربعين، وهو متزوج وأب لخمسة اطفال، وكان يقدم برنامج بعنوان "مساجدنا"، الذي يغطي شؤون الاضرحة والمساجد الاثرية في الموصل.

يشار الى مدينة الموصل تضم الكثير من الاضرحة والمساجد التي شيدت خلال الحكم العثماني للولايات العراقية.

اغتيال السراي

ويأتي مقتل الخياط بعد اقل من يوم من اغتيال رياض السراي، احد مذيعي قناة "العراقية" الحكومية، في بغداد.

واغتيل السراي في السادسة من صباح الثلاثاء اثناء قيادته لسيارته في حي الحارثية غربي العاصمة العراقية، متوجها الى مدينة كربلاء.

وكان السراي، الذي يحمل شهادة حقوق قد التحق بقناة العراقية عام 2005 حيث كان ينتج ويقدم البرامج الاخبارية والدينية، وعضو المجلس البلدي لحي الشعلة شمال غربي العاصمة.

ويقول مرصد الحريات الصحافية، الذي يعنى بالدفاع عن الاعلاميين، ان نحو 250 صحافيا واعلاميا قتلوا في العراق منذ غزو البلاد واحتلالها في ربيع عام 2003.

ومن هؤلاء نحو 22 صحفيا اجنبيا، وهناك نحو 14 صحفيا آخر في عداد المفقودين او المخطوفين.