ملكة بريطانيا تصل إلى عمان ضمن جولتها في الخليج

Image caption جولة لتنشيط العلاقات الثنائية

وصلت الملكة إليزابيث الثانية إلى سلطنة عمان قادمة من الإمارات في المحطة الثانية لزيارتها لمنطقة الخليج والتي تستغرق 5 أيام.

وكان السلطان قابوس في استقبال الملكة في العاصمة مسقط، ويصحب الملكة في زيارتها زوجها الأمير فيليب دوق إدنبرة.

وهذه الجولة جزء من تحركات الحكومة البريطانية لإعادة تنشيط علاقات بلادها مع دول الخليج العربية.

Image caption زيارة الملك اليزابيث الحالية هي الأولى لها للإمارات العربية منذ 1979

وقد زارت اليزابيث الثانية أثناء زيارتها لأبوظبي مسجد الشيخ زايد مؤسس الإمارات الذي يدفن فيه في خطوة ترمز لتعزيز الحوار بين الأديان ولقبول الآخر، كما التقت بأرملته الشيخة فاطمة.

ونزلت الملكة ضيفة على الشيخ زايد في أول زيارة لها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1979.

وقامت كذلك بإزاحة الستار عن النموذج المصغر للمتحف الوطني للإمارات، وهو من تصميم المهندس المعماري البريطاني الأشهر لورد فوستر.

ويقام المتحف في أرض جزيرة السعديات على ساحل أبو ظبي.