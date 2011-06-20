نبذة عن : زين العابدين بن علي

مصدر الصورة AFP Image caption الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في آخر خطاباته كرئيس

في 20 يونيو /حزيران 2011 أصدرت محكمة ابتدائية تونسية حكام بسجن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي 35 عاما بعد إدنته بتهم تتعلق بفساد مالي.

كما أصدرت المحكمة حكما مماثلا بحق زوجة بن علي ليلى الطرابلسي وغرمتهما معا نحو 65.6 مليون دولار أمريكي.

وكان بن علي قد اجأ إلى السعودية بعدما فر من بلاده في 14 يناير / كانون الثاني 2011 إثر ثورة استمرت شهرا وأدت محاولات قمعها إلى مقتل 300 شخص.

ومنذ ذلك الحين التزم بن علي الصمت ربما بسبب القيود التي فرضتها السلطات السعودية التي قالت عند استقباله إنه لن يسمح له بممارسة اي نشاط سياسي.

إلا أن بن علي وصف في السادس من يونيو / حزيران 2011 على لسان محاميه الفرنسي جان ايف لوبروني محاكمته بأنها "مهزلة"، وكانت تلك المرة الاولى التي تحدث فيها علنا منذ فراره من تونس.

ولد ، زين العابدين بن علي في الثالث من شهر سبتمبر/ أيلول عام 1936 في حمام سوسة، و تخرج من المدرسة العليا متعددة الأسلحة في سان سير و مدرسة المدفعية في شالون سور مارن والمدرسة العليا للبحوث والأمن بفرنسا.

تولى في مشواره العسكري رئاسة الاستخبارات العسكرية ما بين عامي 1964-1974، ومن ثم رئيس الأمن القومي ما بين 1977-1980.

عمل سفيراً لتونس في العاصمة البولندية وارسو عام 1980 ورئيساً للوزراء عام 1987.

أدى بن علي اليمين ليصبح رئيس تونس الجديد عام 1987 بعد ان أعلن سبعة أطباء أن الرئيس الحبيب بورقيبة غير قادر على الحكم بسبب الخرف.

و قد أعيد انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي لولاية رئاسية رابعة في ثاني انتخابات رئاسية متعددة عام 2004.

كان من المفترض أن يتقاعد بن علي في عام 2004 ولكن في أيار/ مايو 2002 حصل على الدعم في استفتاء حول تعديلات للدستور بما ضمن بقاءه لفترتي رئاسة أخرى.

طالما وصفت جمعيات معنية بالحقوق المدنية وعدد من المعارضين السياسيين نظام حكمه بالاستبدادي، مشيرين إلى أنه قيد حرية التعبير ورمى المعارضين في السجون.

ورغم أن البطالة وصلت في عهده بين أوساط الشبان المتعلمين إلى 14 بالمائة، فقد اعتبرت جهات اقتصادية عدة أن الاقتصاد التونسي تطور في عهده.

الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، انعكست على شكل تظاهرات شعبية في يناير اطاحت به في الرابع عشر من يناير 2011.