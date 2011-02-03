يوميات مدون مصري: تواصلت المظاهرات حتى رحل مبارك

مصدر الصورة AFP Image caption حشود في ميدان التحرير

شهدت مصر احتجاجات غير مسبوقة شارك فيها ملايين المتظاهرين في كافة انحاء البلاد للمطالبة باسقاط نظام حسني مبارك، وتحقيق اصلاحات سياسية واجتماعية جذرية.

منذ بداية الاحتجاجات طلبنا من مدون مصري، هو كمال نبيل، وهو ايضا ناشط في جمعيات غير حكومية، ان يكتب لنا مشاهداته عن تطورات الاحداث في مصر، وعن مواقف وآراء الشباب الذين يلتقي بهم تجاه هذه التطورات، فكانت هذه اليوميات التي تعكس صورة عما شهدته مصر من احداث في هذه الفترة.

الجمعة 11 فبراير/شباط

ألف مبروك لكل المصريين. فرحة غامرة يشعر بها ملايين المصريين الذين انتظروا طويلا هذا اليوم. اتلقى رسائل التهنئة بشكل لا يتوقف من الاصدقاء في داخل مصر وخارجها، بل حتى من الاجانب الذين يعيشون في مصر.

لم يتوقع كثيرون هذه النتيجة. شعرت في لحظة بالرضى عما تحقق حتى جاء يوم الاربعاء الدامي الذي تعرض فيه المتظاهرون في ميدان التحرير لهجوم بالخيول والجمال فرأيت انه لا يمكن قبول ذلك، ولابد من استمرار التظاهرات بكل قوة.

ما حدث يوم امس الخميس واليوم الجمعة هو صراعات ضخمة بين قادة الجيش من جهة، والمسؤولين في الرئاسة والحكومة من جهة اخرى، مع ضغوط من عواصم كبرى مثل واشنطن وعواصم اوروبية، وكان الخلاف بشكل رئيسي على كيفية خروج الرئيس. وادى هذا الخلاف الى تضارب في التصريحات بين المسؤولين، اما لاختلاف وجهات النظر، واما لجس النبض.

بدأ المسؤولون التراجع بان فوض مبارك صلاحياته الى نائبه، لكن لما رفض المتظاهرون بشدة هذا التفويض، اضطر مبارك في النهاية الى التنحي.

حجم المظاهرات يوم الجمعة لا يوصف. اضطررت الى ان اغادر ميدان التحرير لانه لا يوجد موضع لقدم. امتدت المظاهرات الى الشوارع والميادين الاخرى بعد ان ضاق ميدان التحرير بملايين المحتشدة فيه. لم يقتصر الامر على القاهرة، فقد خرجت المظاهرات الحاشدة في مختلف مدن مصر تطالب بتنحي مبارك، وبشكل خاص في الاسكندرية والسويس وبورسعيد.

هذه اول مرة في تاريخ مصر يتم الاعتراف بصوت الشعب وقوته. صوت الشعب المصري انتصر لاول مرة في تاريخ البلاد.

واقول لمن كانوا يخافون من المظاهرات ويلزمون بيوتهم: لابد ان تشاركوا الآن في صنع مستقبل جديد لمصر.

الاربعاء 11 فبراير/شباط

هناك تأييد مستمر ومتزايد للمتظاهرين. وهناك وجوه جديدة تشارك في الاحتجاجات والمظاهرات لاول مرة بعد مرور اكثر من اسبوعين على اندلاعها.

لكن هناك ايضا مخاوف لدى كثيرين بعد تصريحات نائب الرئيس عمر سليمان التي قال فيها ان مصر غير مؤهلة للديمقراطية! بعد 30 عاما من حكم مبارك مصر لازالت غير مؤهلة للديمقراطية، فمن المسؤول؟ من المسؤول عن قلة الوعي او ضعف الخدمات الصحية بحيث ان مبارك واسرته يتوجهون للعلاج بالخارج؟ من الواضح ان النظام يتخبط في الوقت الحالي.

امتدت الاضطرابات الى عدة هيئات وشركات، من بينها هيئة البريد والشركة المصرية للاتصالات التي حصل العمال المؤقتون بها على وعد باعطائهم وظائف دائمة. اكتشف العاملون في مختلف القطاعات في مصر وعلى اختلاف مستوياتهم الثقافية ان هناك وسيلة لكي يحصلوا على حقوقهم، وهي التظاهر والاضراب. والنتيجة تزايد الاضرابات والتظاهرات، وهناك الكثير من الموظفين، واعرف منهم من يعمل في شركات دولية مرموقة، يخططون للمشاركة في تظاهرة مليونية يوم الجمعة القادم.

الثلاثاء 8 فبراير/شباط

تصاعدت المظاهرات بشكل هائل اليوم، وشاركت فيها حشود واسعة من المصريين. اما اسباب هذا التصاعد فهي كثيرة، من بينها عدم اقتناع الناس بالاجراءات التي يتخذها نائب الرئيس او الحكومة للتعامل مع الاحتجاجات، ونظر كثير من الناس اليها على انها محاولة للالتفاف على مطالب المتظاهرين.

سبب آخر للحشود الهائلة اليوم، وهو ظهور وائل غنيم، وهو مدون مصري اعتقلته السلطات، على شاشات احدى القنوات الخاصة ليتحدث عن الاحتجاجات التي كان من بين الداعين اليها، بشكل مشرف لكل الشباب الذين شاركوا في هذه الاحتجاجات، وبصورة اثرت بشدة على من شاهده على شاشة التلفزيون، وخلقت تعاطفا واسعا معه ومع الشباب الذين يواصلون التظاهر في ميدان التحرير.

وشعر ملايين المصريين بحجم التضليل الذي كان يقوم به التلفزيون الحكومي عندما حاول منذ بدء الاحتجاجات تشويه صورة المتظاهرين.

ولعل الاحساس المتظاهرين بهذا الظلم دفعهم لمنع دخول بعض المذيعين الى ميدان التحرير لانهم، في رأي المتظاهرين، موالون للحكومة.

امتدت المظاهرات اليوم الى مبنى البرلمان الذي حاصره المتظاهرون، ولم يتمكن الجيش من وقفهم مع تزايد الاعداد. والنتيجة ان اتسعت حدود جمهورية ميدان التحرير المستقلة لتشمل الشارع الذي يقع به مجلس الشعب، بالاضافة الى ميدان طلعت حرب الذي حاول انصار الحكومة الدخول اليه من قبل.

الصحف ومواقع الانترنت المستقلة تتناول الثروات الهائلة التي يمتلكها مبارك والوزراء في حكومته وكبار رجال الاعمال، الامر الذي يزيد من حنق الناس عليهم.

الخميس 3 فبراير/شباط

من كانوا بميدان التحرير، وشاهدوا عمليات اطلاق النار على المتظاهرين، ورأوا زملائهم او اصدقائهم يتعرضون للقتل او الاصابة يصرون على مواصلة التظاهر حتى يتنحى مبارك عن الحكم. وهناك كثير من المتعاطفين معهم.

تفسيري الخاص للمظاهرات التي حدثت في ميدان التحرير هو ان بعض رجال الاعمال المؤيدين لمبارك ارادوا اظهار ولائهم للنظام، فقاموا بتنظيم المظاهرات التي تؤيده. هذا بالاضافة الى الفوضى التي لازال جهاز الشرطة يعاني منها بحيث ان مراكز الشرطة لم تعد للعمل بكامل طاقتها.

هناك مشكلة سياسية تواجه الشباب المتظاهرين الآن، وهي ان هناك احزابا معارضة تحاول اختطاف الثورة منهم، وتتفاوض مع الحكومة رغم انه لا دور لهم في قيام واستمرار هذه الاحتجاجات.

كثيرون ممن يطالبون باستمرار مبارك يبحثون عن الامن في المقام الاول. الاولوية بالنسبة لهم هي عودة الامن والحياة الطبيعية، وعودة الناس الى اعمالها، حتى لو استمر مبارك في الحكم.

الاعلام المصري الرسمي يحاول تقديم صورة سيئة للمتظاهرين. يبرزهم على انهم يعملون لاجندات خارجية ويتلقون تمويلا خارجيا. وعلى سبيل المثال بث التلفزيون الرسمي مقابلة اجرتها احدى القنوات الخاصة مع فتاة لم تظهر وجهها، وادعت انها تلقت تدريبا مع مؤسسة "فريدوم هاوس" الامريكية على اشعال الحرائق واستخدام السلاح لقلب انظمة الحكم، وتلقت مبلغا كبيرا من هذ المؤسسة!

واستطيع ان اؤكد ان كل ما قالته هو كذب واضح لانني تلقيت بنفسي تدريبا مع مؤسسة "فريدوم هاوس"، وهو اساسا تدريب على مفاهيم الديمقراطية والعمل السياسي والاعلامي. وتعقد دورات منظمة لهذه المؤسسة في مصر بمعرفة وموافقة السلطات المرصية، ويشارك فيها الكثير من الشباب. لكنها محاولات من الاعلام الرسمي لتشويه صورة المتظاهرين.

الاربعاء 2 فبراير/شباط

اثناء مروروي بمناطق مختلفة في القاهرة وجدت مظاهرات مؤيدة لمبارك، هذا بالاضافة الى مؤيدي مبارك الذين ظهروا في ميدان التحرير واشتبكوا مع المحتجين.

وجدت كثيرين يصرون على التظاهر لانهم شاهدوا صديقا او زميلا فقد حياته خلال المظاهرات او تعرض للتعذيب على ايدي اجهزة الامن. وعلى سبيل المثال التقيت بفتاة شاهدت شابا لقي حتفه بعد ان اصيب برصاصة في القلب، فقررت مواصلة التظاهر.

شاهدت ايضا احد الشباب الذي حاول ان يعظ الناس بخطب وعبارات دينية، ويبدو من هيئته وكلامه ان ميوله سلفية، الا ان منظمي المظاهرة في ميدان التحرير منعوه من مواصلة الخطابة، وقالوا له ان هذه المظاهرة ليست دينية.

هناك خلاف سياسي بين القوى المعارضة. البعض يرى ان مبارك قدم ما يكفي من التنازلات، والافضل لتحقيق الاستقرار للبلد القبول باستمراره رئيسا حتى نهاية فترته الحالية. البعض يرى ان كل ما اعلن مبارك لا يكفي، ولا يقبلون بديلا عن تنحيه عن الحكم.

ارى انه لابد من العمل السياسي بالاضافة الى التظاهر. المشكلة ان المشاركين في هذه الاحتجاجات عبارة عن عدة مجموعات، كل مجموعة لها مطالب مختلفة. حتى القائمة التي تضم عشرة شخصيات معارضة للتفاوض مع الحكومة محل خلاف، اذ ان هناك عدة قوائم تضم اسماء مختلفة، وشاهدتها بنفسي.

نحن، كناشطين، نخاف من الفتك بنا اذا لم تتحقق مطالبنا. اطالب بالغاء قانون الطوارئ ومحاكمة المسؤولين بوزارة الداخلية عن انسحاب الشرطة من مختلف المواقع، وهو ما خلق مشكلات كثيرة، وعلى رأسها الامن. هذا بالاضافة الى تحقيق ما وعد به مبارك بالنسبة لتنفيذ احكام القضاء بخصوص عضوية البرلمان، والذي ربما يعني عمليا حل البرلمان.

لا يزال الامن من اهم متطلبات الناس الذين يخشون من تصاعد الازمة، ويتمنون عودة الحياة الطبيعية.

الثلاثاء 1 فبراير/شباط

تدفق مئات الآلاف الى ميدان التحرير اليوم، حيث فاض بهم الميدان، واحتل المتظاهرون الشوارع الجانبية المؤدية اليه. قام الجيش بتوزيع منشورات تؤكد على احترام حق المتظاهرين في التعبير عن رأيهم، مع ضرورة الالتزام بسلمية المظاهرات.

اللجان الشعبية تتواجد بشكل واضح في كل مكان، وشكلت نقاط تفتيش تقوم بالتأكد من الهويات الشخصية للمواطنين، وتوقف السيارات للتأكد من سلامة رخص القيادة، أي انها تقوم بالوظائف التي كان يفترض ان تقوم بها الشرطة.

المتظاهرون مصرون على مطلبهم برحيل مبارك ولا بديل لذلك. ولكن هناك خلافات بدأت تظهر بين الناشطين مع شعورهم باقتراب هدفهم في اسقاط النظام.

هناك مثلا خلاف على اختيار محمد البرادعي لتمثيل قوى المعارضة، خاصة وان مجموعة كبيرة من الناشطين الذين دعوا لهذه التظاهرات من اعضاء حزب الغد، وويطالبون بان يتولى ايمن نور تمثيل قوى المعارضة.

جماعة الاخوان المسلمين اعلنت انها لن تقبل التفاوض مع الرئيس او نائبه، مع انها لم تبدأ هذه المظاهرات. وهناك خلاف كبير في المفاهيم السياسية بين الاخوان وبين المجموعات المعارضة الاخرى مثل حركة 6 ابريل مثلا التي لا تريد دولة دينية. المشكلة ان الجماعات المعارضة التي تقود التظاهرات ليس لها رأس واحد، بل لديها عدة قيادات وزعامات لها وجهات نظر مختلفة.

لكن الحد الادنى الذي يوافق عليه الجميع هو رحيل مبارك وحل البرلمان، وبعدها تعديل الدستور والدعوة لانتخابات جديدة.

الاثنين 31 يناير/كانون الثاني

احتشد اليوم عشرات الآلاف في ميدان التحرير، ويدعون كل من يقابلونه الى المشاركة في مسيرة مليونية غدا الثلاثاء. يستخدم الناشطون ابسط اساليب الدعاية، وهي رفع اللافتات التي تدعو للتظاهر، والاتصال بالقنوات الفضائية لابلاغ الناس بدعوتهم لمظاهرة حاشدة تثبت للنظام انهم لن يتراجعوا حتى يتنحى مبارك.

الاجواء جميلة بين المتظاهرين في ميدان التحرير. يتقاسمون الطعام والشراب، ويغنون احيانا ويخطبون احيانا. يتعامل الشباب مع الفتيات المشاركات في الاحتجاجات بشكل راق، ولم اسمع من أي فتاة شكوى من التحرش الجنسي على الرغم من ان هذه الشكوى اصبحت شائعة في مصر.

الحكومة التي اعلنها مبارك استفزازية للغاية. اغلب الوجوه هي نفسها لم تتغير، وعموما المتظاهرون لا يهتمون بتغيير الحكومة لان مطلبهم هو تغيير مبارك، لا تغيير الحكومة.

لا اتخيل ان يتراجع المحتجون في ميدان التحرير، ولن ينفضوا الا اذا قرر الجيش ان يفض التظاهرات بالقوة، وهم ما يعني بحرا من الدماء، ولا اتصور ان الجيش المصري سيفعل هذا بابناء بلده.

الوضع الامني يتحسن بعد سيطرة اللجان الشعبية على اغلب المناطق في القاهرة. اما الاعلام الحكومي فيبالغ في الحديث عن المشكلات والفوضى ليثير الخوف بين الناس من فكرة التغيير. الاعلام الحكومي يواصل التضليل وكأن شيئا لم يحدث، وكل الامور في مصر تسير على ما يرام. كل هذا ليس مهما. المهم ان المتظاهرون يتمتعون بروح معنوية عالية، وسيواصلون احتجاجتهم حتى يتغير النظام، وتتغير مصر الى الافضل.

الأحد 30 يناير/كانون الثاني

تحدثت إلى الكثير من الشباب الذين يواصلون التظاهر في ميدان التحرير في قلب القاهرة وفي غيره من المواقع. جميعهم يرون أن قرار مبارك بتعيين عمر سليمان نائبا له، وتعيين أحمد شفيق رئيسا للوزراء هو محاولة للالتفاف على مطالب الشعب.

وهم يقولون أيضا إن هذا الإجراء لايمثل أي تغيير حقيقي، وذلك لان كلا الرجلين، سليمان وشفيق، من حلفاء مبارك المقربين منذ سنوات طويلة. المتظاهرون يقولون إنهم مصرون على التظاهر حتى رحيل مبارك وإسقاط نظامه.

دارت مواجهات قاسية أمام وزارة الداخلية بين المتظاهرين ورجال الشرطة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى قبل أن يتدخل الجيش ويسيطر على وزارة الداخلية لمنع إراقة المزيد من الدماء.

الوضع الأمني لايزال متدهورا. هناك عصابات من البلطجية تواصل مهاجمة الأحياء السكنية ونهب المحال التجارية، ويتصدى لها الشباب من اللجان الشعبية التي تم تكوينها بكل حي للدفاع عنه.

عرفنا أن هذه العصابات تضم أفرادا من الشرطة السرية في مباحث أمن الدولة، وتضم بلطجية كان الحزب الوطني الحاكم يستأجرهم لتزوير الانتخابات. الآن تجوب هذه العصابات الشوارع ومعها سلاح الشرطة الذي استولوا عليه بعد مهاجمة مراكز الشرطة، وأحيانا سيارات الشرطة التي سرقوها.

هذا بالإضافة إلى هروب نحو 5000 سجين من سجن الفيوم الواقع جنوب غرب القاهرة، من بينهم 3000 سجين سياسي، وكل سجناء وادي النطرون بعد هجوم مسلح قام به أهالي السجناء.

هناك حالة من الخوف والقلق تسيطر على الناس. مثلا يتدافع الناس إلى الصيدليات لشراء الأدوية، خاصة التي يحتاجها بعض المرضى بشكل دائم، خوفا من نقصها في الأيام القادمة.

البنوك لم تفتح أبوابها، كما كان مقررا الأحد، وأغلب ماكينات الصرافة لا تعمل، الأمر الذي يعني أن السيولة بأيدي الناس بدأت تقل، وهو أيضا ما يثير قلقهم. شبكة الإنترنت لا تزال مقطوعة، ولا تزال بعض شبكات الهواتف المحمول لا تعمل.

لا أاعرف كيف سيعود القانون بعد حرق الكثير من أقسام الشرطة وبعض المحاكم، بكل ما فيها من سجلات. كل ما يريده الناس الآن أن يسرع الجيش ببسط الأمن في مختلف المناطق وحماية المنازل والمحال من السلب والنهب.

السبت 29 يناير/كانون الثاني

الشرطة انسحبت بشكل كامل من مراكزها ونقاطها، بل حتى من الشوارع بحيث انني لم اشاهد اي رجل شرطة طوال اليوم. السيارات تسير في عكس الاتجاه بعد غياب شرطة المرور في منطقتنا، والمتظاهرون قسموا انفسهم الى مجموعات لحماية المحال والمناطق السكنية من اي هجمات يقوم بها اللصوص الذين هربوا من مراكز الشرطة.

لدى اغلب الناس شعور بالكراهية العميقة تجاه رجال الشرطة ومؤسساتها، فهي اداة النظام في قمعهم والسيطرة عليهم، ولهذا هاجم المتظاهرون اقسام الشرطة واحرقوا اغلبها، واحرقوا كل ما استطاعوا الوصول اليه من سيارات الشرطة.

الموقف مختلف تجاه الجيش الذي يحترمه الكثيرون، لكنه لا يستطيع السيطرة على عمليات السلب والنهب التي تتم حاليا. هناك مجموعات من المجرمين واللصوص، الذين لا علاقة لهم بالمظاهرات، تأتي من المناطق الفقيرة والعشوائية لتهاجم الاحياء الغنية نسبيا، وتقوم بنهب كل ما تستطيع الوصول اليه من مساكن او محال تجارية.

زميلي في العمل قال ان المبنى الذي يقيم به تعرض لهجوم من المجرمين المسلحين بالسيوف، والذين امروا السكان بالنزول من منازلهم والا تعرضوا للقتل، ثم نقلوا كل ما في هذه المساكن، امام اعين اصحابها، بعربات نقل ورحلوا.

والنتيجة ان هناك الآن شحا في المواد الغذائية لان كثيرا من محلات البقالة اغلقت ابوابها، والباقي يواجه طلبا كبيرا من المستهلكين. امضيت ساعات طويلة متجولا في الشوارع لاشتري بعض المواد الغذائية، وعدت بالقليل بعد مجهود كبير. نفس الشيئ بالنسبة لمحطات البنزين التي تقف السيارات امامها بالساعات. واحاول الآن تأمين المبنى الذي اقيم فيه ببوابات حديدة لمنع اقتحامه على ايدي اللصوص.

سوف تستمر الازمة الى ان يتحقق المطلب الوحيد لجميع المتظاهرين، وهو رحيل حسني مبارك. لا يمكن ان يقتنع الشباب الغاضب باقل من ذلك. طالبنا مبارك قبل هذه الازمة بحل البرلمان الذي جاء بالتزوير، واعلان انه لن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة، لكنه ابى. والآن يأبى الناس الا ان يرحل مبارك.

الخميس 27 يناير/كانون الثاني

هناك حالة من الترقب والقلق بين المواطنين في القاهرة انتظارا لما سيسفر عنه يوم الجمعة، حيث الدعوة لتظاهرات واسعة.

شركات كثيرة طلبت من موظفيها عدم الذهاب للعمل، كما طلبت من العاملين غير المصريين التزام منازلهم، وعدم الخروج حتى لا يتعرضوا لاي مشكلات. كما طلبت شركات كثيرة تأجيل أي زيارات من الخارج.

التحركات والاحتجاجات التي تشهدها مصر هي النتيجة الطبيعية لثورة الاتصالات، خاصة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، من جهة، وشعور المصريين، وغيرهم من العرب، بضغط النظام السياسي عليهم من جهة اخرى.

النتيجة هي خروج آلاف من الشباب الى الشوارع، اغلبهم ليس لديه أي انتماء سياسي، وليس عضوا بأي حزب، للمطالبة بحقوقهم الاساسية من الحصول على عمل ودخل وسكن، بالاضافة الى انتخابات حرة ومشاركة حقيقية في الحياة السياسية.

ما اراه في مصر هو انتشار ثقافة المشاركة الفعالة، واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم احتجاجات واسعة والتعبير عن المواقف السياسي، وذلك لان كل الوسائل الاخرى لتنظيم الاحتجاجات اما غير متاحة، او استخدامها غاية في الخطورة لانه قد يعرض صاحبه للاعتقال على ايدي اجهزة الامن وبسرعة قبل أي تحرك.

اثبت التاريخ ان التظاهرات والاحتجاجات غير العنيفة هي افضل الطرق لتحقيق التغيير. يجب الا يمنح الشباب الفرصة للسلطات لاتهامهم بالعنف او التخريب واعتقالهم.

اتمنى ممن يملكون السلطة في هذا البلد ان يحترموا حق المصريين في التعبير عن حقوقهم.

الوطن ليس مجموعة من رجال الاعمال فقط، ولكن ايضا جموع الشباب الذين يريدون العمل وتكوين اسرة، ويريدون ان تتعامل معهم السلطات باحترام.

اما ان تحسنوا مستوى معيشة هؤلاء الشباب او تتركوا مواقعكم لمن يستطيع ذلك.