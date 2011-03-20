أنواع المقاتلات والصواريخ المستخدمة في الهجوم على ليبيا

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا هجوما على ليبيا تطبيقاً لقرار الامم المتحدة بفرض حظر جوي على ليبيا وهنا نلقي الضوء على الاسلحة المستخدمة في الهجوم.

المقاتلات البريطانية

تايفون- يوروفيتر

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المقاتلة تايفون أو إعصار هي طائرة رشيقة تستخدم بشكل خاص في حال وقوع معركة في الجو وقد صممت الطائرة طبقا لمعايير وضعتها بريطانيا وألمانيا وايطاليا لتحل محل المقاتلة من طراز تورنادو.

وتتميز المقاتلة بتكنولوجيا الشبح التي تتيح لها الافلات من أجهزة الرادار وتحمل الطائرة صواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى من طراز جو- جو كما أنها يمكنها حمل صواريخ لاستهداف مواقع على الأرض.

ودخلت تايفون الخدمة في سلاح الجو الملكي البريطاني عام 2003 ولها قواعدها في لينكونشير وقاعدة جوية في اسكتلندا.

تورنادو

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تعد المقاتلة تورنادو أحد أهم الطائرات الرئيسية المستخدمة في سلاح الجو الملكي البريطاني ودخلت الخدمة أول مرة عام 1980 واستخدمت الطائرة في فرض منطقة حظر جوي على العراق.

تقوم الطائرة بدور هجومي بشكل أساسي واستخدامها في العملية العسكرية الحالية قد يدفع القوات الليبية إلى استخدام أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.

وتحمل الطائرة صاروخ "ستورم شادو" الذي يتميز باستهداف مواقع بعيدة المدى وبدقة داخل المواقع الحساسة والفعالة داخل الأراضي الليبية.

كما تزود الطائرة تورنادو بصواريخ " برايمستون" المضادة للدروع ولا تتأثر بحالة الطقس ويمكن استخدامها في عمليات استطلاع ليلية أو نهارية.

نمرود

الطائرة من طراز نمرود آر 1 هي طائرة استطلاع في المقام الأول ويتوقع استخدامها في العمليات العسكرية على ليبيا.

وتستخدم الطائرة في عمليات الاستطلاع وجمع معلومات استخباراتية وتتميز بأن لها القدرة على الطيران ببطء لمدة طويلة ويمكن إمدادها بالوقود في الجو.

سينتينل

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يتوقع أن تستخدم بريطانيا طائراتها الاستطلاعية من طراز سينتينل آر 1 في عملياتها العسكرية وهي طائرة استخدمت في أفغانستان.

وتزود الطائرة بأجهزة رادار ومراقبة تستخدم لتعقب وملاحقة قوات العدو البرية.

ومن المتوقع أن تخرج الطائرة من الخدمة بسلاح الجو البريطاني بعد انتهاء العمليات العسكرية في أفغانستان.

الطائرات الفرنسية

داسو رافال

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طائرة داسو رافال الفرنسية هي طائرة متعددة المهام، وهي طائرة بمحركين قادرة على شن هجوم على قوات برية وتدخل ضمن أنظمة الدفاع الجوي ولها القدرة على القيام بعمليات استطلاع.

وتعد الطائرة داسو رافال الدعامة الرئيسية للقوات الجوية الفرنسية وتنطلق من على متن حاملة الطائرات تشارل ديجول.

والطائرة مزودة بنظام رادار متطور يمكنها من رصد وتتبع ما يصل إلى ثمانية أهداف في وقت واحد وإنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد.

ميراج 2000

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طائرة ميراج 2000 هي طائرة أخرى لها أدوار متعددة في سلاح الجو الفرنسي ودخلت الطائرة الخدمة في عام 1982 وتم تحديثها في نهاية الثمانينات لسد الفجوة قبل أن تدخل الطائرة داسو رافال الخدمة.

ميراج اف 1

طراز قديم من الطائرة من نوع ميراج ودخلت الخدمة في عام 1983 وتزود الطائرة بنظام متخصص للاستطلاع وكاميرات وأجهزة استشعار بصرية والكترونية.

الطائرات الكندية

سي اف 18 هورنيت

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هي طائرة ذات استخدامات متعددة وتلعب دورا رئيسيا في سلاح الجو الكندي بسبب قدرتها على المساندة التكتيكية.

ودفعت كندا بست طائرات من هذا النوع لفرض منطقة حظر الطيران على ليبيا والطائرة مزودة بنظام رادار متطور يمكنه تعقب الأهداف دون التأثر بحالة الجو وعلى مسافات كبيرة كما أنها مزودة بكاميرا تعمل بخاصية الأشعة تحت الحمراء تسهل على قائدها رصد الأهداف حتى مع انخفاض مستوى الرؤية.

أنواع الصواريخ

توماهوك كروز

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يبلغ طول الصاروخ 20 قدما وسرعته تبلغ 700 ميل في الساعة ومداه يصل إلى 1000 ميل ويطير الصاروخ على مسافة قريبة نسبيا من الأرض يمكنه من مباغته أنظمة الدفاع الجوي.

صمم الصاروخ في الأصل لحمل رؤوس نووية ولكنه أثبت فعاليته في حربي الخليج ضد الرئيس العراقي السابق صدام حسين كما استخدم لضرب الأهداف الصربية في حرب البوسنة وكان محملا بمتفجرات تقليدية.

ويستطيع الصاروخ حمل نصف طن من المتفجرات لاستهداف المواقع والبنايات الخرسانية الصلبة.