سورية تسحب اعتماد مراسل رويترز في دمشق

مصدر الصورة BBC World Service Image caption تشهد سورية احتجاجت على حكم الاسد

سحبت السلطات السورية اعتماد مراسل وكالة رويترز للانباء بحجة تغطيته "الكاذبة وغير المهنية" للاحداث في البلاد.

وقالت وكالة الانباء انها متمسكة بطريقة تغطيتها للاحداث في البلاد التي مثلت اكبر تحد لحكم الرئيس بشار الاسد المستمر منذ 11 عاما.

وطلب من المراسل، خالد يعقوب عويس، المقيم في سورية منذ فبراير/شباط 2006 مغادرة البلاد مساء الجمعة.

وابلغه مسؤول في وزارة الاعلام : "تم سحب اعتمادك وانت مطرود بسبب الاخبار الكاذبة وغير المهنية (التي تنقلها)، وعليك مغادرة البلاد فورا".

وكان عويس، وهو اردني الجنسية، اول مراسل يعتمد لرويترز في سوريا وعمل من قبل من بغداد وبيروت وعمان ولندن.

وقال رئيس تحرير ريوترز ستيفن ادلر: "ناسف لقرار الحكومة السورية ابعاد مراسلنا، اننا متمسكون بتغطيتنا وملتزمون بالاستمرار في نقل الاخبار الدقيقة والموضوعية عن سورية".