أول حالة انتحار من برج خليفة في دبي

مصدر الصورة AFP Image caption يتكون برج خليفة من 160 طابقا

أعلنت وسائل الإعلام الإماراتية يوم الثلاثاء عن اول حالة انتحار من برج خليفة في دبي الذي يعد اعلى مبنى في العالم حاليا.

وقالت تقارير صحفية إن شابا في العشرينات من العمر ألقى بنفسه من الطابق 147 ليسقط على شرفة في الطابق 108 في البرج البالغ ارتفاعه 828 مترا.

ويعتقد أن الرجل من جنوب آسيا وإنه انتحر بسبب خلافات مع رؤسائه في العمل.

وقالت صحيفة ذا ناشونال اليومية التي تصدر باللغة الانجليزية إن الشاب كان يعمل في شركة داخل المبنى الذي يضم 160 طابقا.

وأوضحت الصحيفة أن الخلاف نشب بسبب رفض طلب الشاب الحصول على إجازة.

وقد أصدرت شركة إعمار الإماراتية المالكة للبرج بيانا اكدت فيه وقوع حادثة الانتحار وأنها تنتظر التقرير النهائي.

وكان برج دبي قد افتتح في يناير/كانون الثاني عام 2010 وسمي تيمنا برئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان.

وصممت البرج شركة "سكيدمور أوينجس أند ميريل" التي تتخذ من شيكاغو مقرا لها وهي تقول إنه أعلى مبنى في العالم.