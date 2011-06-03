العثور على تاجر اسرائيلي ارتبط اسمه بالاتجار مع ايران، ميتا

قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية انه تم العثور على رجل الاعمال الاسرائيلي سامي عوفر (89 عاما)، الذي ارتبط اسم شركته بفضيحة اقامة علاقات تجارية غير مشروعة مع ايران، ميتا في منزله بتل ابيب الجمعة.

مصدر الصورة Reuters Image caption توفي عوفر في وقت مبكر الجمعة

وأعلنت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان عوفر، الذي كان احد مؤسسي مجموعة عوفر للنقل البحري، مات لاصابته "بمرض خطير" بدون اعطاء مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن للشرطة الاسرائيلية تأكيد تفاصيل موته.

يشار الى ان مجموعة عوفر هي شركة شحن بحري عالمية تخضع حاليا للتحقيق بعد ان ادرجتها واشنطن الاسبوع الماضي على لائحتها السوداء بسبب اقامة علاقات تجارية مع ايران.

وادرجت الولايات المتحدة المجموعة الاسرائيلية على لائحتها السوداء لانها باعت في أيلول/ سبتمبر 2010 سفينة نقل بحرية لشركة الملاحة البحرية الايرانية بقيمة 6,8 مليون دولار، في انتهاك للحظر الدولي المفروض على التجارة مع طهران بسبب انشطتها النووية المثيرة للجدل.