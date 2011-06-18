تحليل: "ربيع الثورات العربية" ما زال عملا قيد الانشاء

مصدر الصورة BBC World Service Image caption الثورة المصرية قد تفضي الى نظام ديمقراطي يصبح قدوة للعالم العربي

لم يكتمل الامر بعد. فبعد انقضاء ستة شهور على إضرام تونسي شاب النار في نفسه مما اشعل نار الثورة في اكثر من قطر عربي، ما زال مصير "ربيع الثورات العربية" مفتوح على كل الاحتمالات.

ففي تونس ومصر، حيث بدأت الثورات العربية، هناك مجال للتفاؤل الحذر. فمن المقرر ان تجرى في البلدين انتخابات تشارك فيها مختلف الاحزاب والقوى السياسية، قد تفضي رغم الغموض المحيط بها، الى افراز انظمة اكثر ديمقراطية من تلك التي سبقتها.

وفيما لو حصل هذا، ستصبح مصر على وجه الخصوص منارة للاصلاحيين في غيرها من الدول العربية.

وعلى النقيض من مصر وتونس، تبين الاحداث الجارية في ليبيا وسورية النتائج المترتبة على استخدام الانظمة الاستبدادية للعنف في سبيل الاحتفاظ بالسلطة.

تقع معظم الدول العربية الاخرى بين هذين النقيضين، الا انها جميعا معرضة للضغوط من اجل التغيير.

اما الغرب، فيقف حائرا لا يعرف كيف يرد على العاصفة التي تهب على الوطن العربي.

مصدر الصورة BBC World Service Image caption الاحداث في ليبيا على نقيض ما شهدته تونس ومصر

فالطريق المسدود الذي وصل اليه الوضع في ليبيا قد سد شهية الغرب للتدخل المباشر في البلاد العربية، حيث ان التدخل العسكري الغربي في ليبيا سيكون الاخير من نوعه مهما كانت نتائجه.

وفي حقيقة الامر، يجب عدم أخذ عبارات التأييد للتغيير الديمقراطي في الوطن العربي الصادرة عن الرئيس الامريكي باراك اوباما ورئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون بكثير من الجدية، حيث ان الدبلوماسيين والعسكريين ومسؤولي المخابرات الغربيين في حيرة من امرهم ازاء المتغيرات السريعة الجارية في اكثر من بلد عربي.

فبعد عقود عديدة من الاعتماد على طغاة لتعزيز السلام بين العرب واسرائيل ومحاربة التشدد الاسلامي ومجابهة التمدد الايراني، لا يعرف المسؤولون الغربيون على من ينبغي ان يعتمدون من الآن فصاعدا. ولذلك تراهم ينتظرون بقلق ما ستتمخض عنه الامور، وهو امر قد يستغرق شهورا إن لم نقل سنوات.

ثم هناك المملكة العربية السعودية، التي يعتبر امرها اكثر احراجا للغرب من اي دولة عربية اخرى.

فالغرب يحتاج الى السعودية اكثر من اي وقت مضى، ولكنه يختلف معها حول ما اذا كان ينبغي تشجيع "الربيع العربي" او قمعه.

مما لا شك فيه ان وضع السعودية، باعتبارها تمثل الوضع الراهن وسط منطقة تعج بالتغيير، غير مريح بالمرة. فرغم تمكن الامراء السعوديين من التدخل في البحرين لدعم نظامها في وجه الاحتجاجات الشعبية هناك، لن يتمكنوا من اعادة الكرة في بلدان اخرى.

يشعر السعوديون بقلق كبير ازاء موجة التغيير التي تعصف بمحيطهم، وبالغضب على حلفائهم الغربيين الذين يتهمونهم بخيانتهم.

ولكن لماذا كانت الثورات اقوى واشرس في بعض البلدان مما كانت في بلدان اخرى؟ هل ان الانظمة الملكية اقل استعدادا للتغيير من الانظمة الجمهورية؟

واذا كان ذلك صحيحا، لماذا لم تشهد الجزائر على سبيل المثال مظاهرات واحتجاجات كبيرة؟ فبرئيسها الكهل وتعداد سكانها المتزايد بسرعة ومشاكلها الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، تعتبر الجزائر نموذجا للامراض التي تفتك بالجسد العربي.

يعتقد بعض المحللين ان الجزائريين يخشون ان تؤدي اي ثورة الى عودة العنف الرهيب الذي مرت به البلاد في تسعينات القرن الماضي.

مع ذلك، لم يفقد "ربيع الثورات العربية" قدرته على اثارة الحيرة والصدمة والدهشة في آن.