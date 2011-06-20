ليبيا: الناتو يأسف لمقتل مدنيين في قصف "هدف عسكري مشروع"

مصدر الصورة Reuters (audio) Image caption "لا نقتل المدنيين عمدا كالقذافي"

قال أندريس فوغ راسموسين الأمين العام لمنظمة حلف شمال الاطلسي (الناتو) في حديث صحفي إن الهجوم بالصواريخ على العاصمة الليبية طرابلس كان "حادثا مأساويا"، وأعرب عن أسفه لمقتل مدنيين هناك.

وأضاف راسموسين أن "الفرق بيننا وبين نظام القذافي أنه يهاجم المدنيين عمدا ونحن نبذل أقصى جهودنا لتفادي ذلك".

يذكر أن مسؤولين ليبيين قد أعلنوا مقتل 15 مدنيا بينهم ثلاثة اطفال حين قصف الناتو مبنى سكنيا غربي العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت السلطات الليبية إن "ثمانية صواريخ ضربت" المسكن في غارة جوية وقعت قرابة الساعة الرابعة فجر الاثنين.

من جهته قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إن "مقتل مدنيين يشكل خطرا على الحلف العسكري حول ليبيا الذي يقوده الناتو لأنه يقوض مصداقيته".

وتحدث فراتيني قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبرغ والذي بحث سبل مساعدة المعارضة الليبية.

وكان الحلف قد أقر في بيان أصدره الإثنين بشن الغارة لكنه أكد أن هدفها كان "عسكريا مشروعا" وهو مقر القيادة والتحكم التابع لقوات القذافي والذي يقوم بتنسيق الهجمات على الشعب الليبي.

وأكد البيان على أن الغارة لم تستهدف أشخاصا بعينهم.

خطأ

وقد ندد موسى إبراهيم المتحدث باسم الحكومة الليبية بالغارة.

وقال إبراهيم "هذا منطق معوج. أنت تقتل أطفالا، تقتل أمهات، آباء، عمات وخالات، أعماما وأخوالا، ثم تحاول تبرير ذلك بمنطق سياسي عسكري معوج.

ونقلت السلطات مراسل بي بي سي جيرمي بوين لمعاينة موقع المجمع المضروب في حي صرمان.

وقال بوين إن السلطات أطلعته على ركام منزل قيل أنه للخويلدي الحميدي عضو مجلس قيادة الثورة والمقرب من الزعيم الليبي معمر القذافي.

مصدر الصورة AP Image caption 3" من القتلى أقارب للقيادي الخويلدي الحميدي"

ثم تم اصطحاب بوين إلى مستشفى حيث شاهد عنبرا كاملا بجثث تشغل أسرة المرضى فيه.

وقال مراسل بي بي سي إن حالة الجثث كانت من السوء بحيث كان من الصعب تحديد عدد القتلى، إلا أن طبيبا أبلغه أنهم 11 بالغا و4 أطفال.

ويعتقد أن من بين القتلى حفيدين للخويلدي الحميدي وزوجة ابنه الحامل.

عقوبات

وقد اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم بلوكسمبرغ على تشديد العقوبات على حكومة القذافي، كما أعلن بيان صادر عن الاتحاد، وكذلك تجميد أرصدة سلطات 6 مرافئ وستستثنى من هذه الإجراءات الشحنات لأغراض إنسانية.

وقال البيان "إن الاتحاد الأوروبي يقدر الاحتاجات المالية الماسة للمجلس الوطني الانتقالي لخدمة الشعب الليبي".

وأضاف إن "حشد الموارد الدولية بما في ذلك باستخدام الأرصدة الليبية المجمدة حيثما أمكن ذلك هو الأساس لدعم العملية الانتقالية الشاملة".

من ناحية أخرى جمدت الإمارات العربية المتحدة أرصدة لتسعة عشر شخصا ومؤسسة ليبية بما يتفق مع قرار الحظر الدولي الصادر بتاريخ 27 شباط/فبراير الماضي.

انشقاق

وأعلنت المعارضة الليبية انشقاق 22 رجل أمن من قوات القذافي جنوبي البلاد.

وقال أربعة من المنشقين لوسائل الإعلام في مدينة بنغازي معقل المعارضة شرقي البلاد إن الأوامر الصادرة لهم هي عدم إعطاء من يقبض عليهم من المعارضة حقوق السجين العادي.

وقال الرائد الأمين سيدي إبراهيم الطباوي لوكالة رويترز للأنباء "الأوامر التي أصدرها لنا رؤساؤنا المباشرون هي مثل "القوا القبض على "هؤلاء الجرذان"، وعدم إظهار أي رحمة لهم أو احترام حقوقهم".

ولم يتم التمكن من التحقق من هذه الروايات بصورة مستقلة.

وبدأت في آذار الماضي مهمة الناتو بفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا لحماية المدنيين "باستخدام جميع الوسائل الممكنة" عدا الغزو البري، وكانت ردا على العنف الذي واجه به الاحتجاجات الشعبية ضد نظامه.