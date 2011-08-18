مقتل 6 بينهم 3 قياديين لتشكيلات مسلحة فلسطينية في غارة اسرائيلية على رفح

مصدر الصورة AP Image caption من بين القتلى طفل يبلغ من العمر عامين

قتل ستة اشخاص بينهم ثلاثة من قيادي تشكيلات فلسطينية مسلحة في غارة جوية اسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

ويقول مراسل بي بي سي في غزة شهدي الكاشف ان ثلاثة من قيادي التشكيلات الفلسطينية المسلحة قد قتلوا في الغارة وهم كل من كمال النيرب الأمين العام للجان المقاومة الشعبية وعماد حماد قائد الجناح العسكري لألوية الناصر صلاح الدين وأبو جميل شعث قائد وحدة التصنيع في ألوية الناصر صلاح الدين.

ويضيف مراسلنا ان الغارة استهدفت منزلا لخالد شعث وهو أحد كبار قادة الوية الناصر صلاح الدين إذ يعتقد ان اجتماعا للجان المقاومة الشعبية والوية الناصر صلاح الدين كان فيه عندما قصف بعدة صواريخ من الطائرات العسكرية الاسرائيلية.

وكانت مصادر طبية افادت بمقتل ستة فلسطينيين في الغارة بينهم طفلة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ادهم ابو سلمية المتحدث باسم اللجنة العليا للاسعاف والطوارىء في وزارة الصحة في حكومة حماس تأكيده لمقتل ستة اشخاص في الغارة الاسرائيلية على منزل في رفح.

وقال ابو سلمية "سقط ستة شهداء في غارة صهيونية على منزل في رفح". واكد لاحقا ان "اربعة من الشهداء الستة وصلوا اشلاء ممزقة إلى مستشفى أبو يوسف النجار ومن بين الشهداء طفل لا يتجاوز عامين".

وقالت الوية الناصر صلاح الدين وهي الجناح المسلح للجان المقاومة الشعبية ان "الشهداء هم: الشهيد القائد كمال النيرب (أبو عوض) وهو الأمين العام للجان المقاومة والشهيد عماد حماد وهو القائد العام لألوية الناصر صلاح الدين والشهيد خالد شعت وهو قائد وحدة التصنيع في الألوية والشهيد عماد نصر وهو عضو المجلس العسكري لألوية الناصر صلاح الدين".

"في حل من أي تهدئة"

واضافت الالوية في بيان "اننا في لجان المقاومة وجناحها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين في حل من أي تهدئة مع العدو الصهيوني وندعو مجاهدينا للرد على العدوان الصهيوني بكل قوة".

واكدت ان "العدو الصهيوني بإستهدافه قيادات المقاومة فتح على نفسه أبواب الجحيم والثأر المتواصل لشهدائنا وكل الشهداء وأن الرد بإذن الله سيكون بحجم الجريمة البشعة".

ودعت الالوية على موقعها الالكتروني "كافة مجاهدينا من كافة الفصائل المسلحة لإعلان حالة النفير العام ضد العدو الصهيوني وإمطاره بالصواريخ وتنفيذ العمليات الجهادية".

وقال المصدر الطبي ان الطفل القتيل هو مالك شعث وان القتيل السادس هو خالد المصري.

سلسلة هجمات

مصدر الصورة AFP Image caption اعقبت هذه الغارة سلسلة هجمات وقعت قرب منتجع ايلات في جنوب اسرائيل

واعقبت هذه الغارة سلسلة هجمات وقعت قرب منتجع ايلات في جنوب اسرائيل في محاذاة الحدود المصرية والاردنية واسفرت عن مقتل سبعة اسرائيليين اضافة الى سبعة من منفذي الهجمات.

وقد وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الهجمات بأنها "اعتداء على سيادة" اسرائيل، بينما اتهم وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك غزة بالوقوف وراء الهجمات وتوعد بالرد "بقوة وتصميم".

واعلنت وزارة الداخلية في حكومة حماس ان السلطات المصرية أبلغتها بإغلاق معبر رفح المؤدي الى القطاع من الجانب المصري .

وكانت إسرائيل قد أعلنت عن إغلاق معبر كرم أبو سالم/كيرم شالوم التجاري الواصل بين إسرائيل وقطاع غزة في أعقاب الهجمات في إيلات.

اتهام

واتهم الجيش الاسرائيلي الخميس لجان المقاومة الشعبية في غزة بانها وراء الهجمات التي وقعت في جنوب اسرائيل واسفرت عن مقتل سبعة اسرائيليين، مضيفا ان هؤلاء حاولوا خطف مدنيين او عسكريين اسرائيليين.

وصرحت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي لوكالة فرانس برس انه "من بين من تم استهدافهم كمال النيرب زعيم المنظمة وعماد حماد قائد الجناح العسكري للجماعة وخالد شعث احد قادة المجموعة".

واضافت ان "هؤلاء كانوا وراء سلسلة الهجمات الارهابية وكان هدفهم الرئيسي خطف مدني او جندي اسرائيلي".

وقتل سبعة اسرائيليين وسبعة مهاجمين الخميس في ثلاثة هجمات في منتجع ايلات في محاذاة الحدود المصرية والاردنية. وادت الهجمات غير المسبوقة ايضا الى اصابة ثلاثين شخصا.