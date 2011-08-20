ليبيا: عبدالسلام جلود يلتحق بالمعارضة
قال ناطق باسم المعارضة الليبية يوم الجمعة إن عبدالسلام جلود، الذي كان يوما ما الساعد الايمن للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، قد التحق بصفوف المعارضة غربي البلاد.
وكان جلود عضوا في مجموعة الضباط التي خططت لانقلاب سبتمبر 1969 الذي اتى بالقذافي الى السلطة، وكان ينظر اليه باعتباره الرجل الثاني في النظام حتى انقلب عليه القذافي في تسعينيات القرن الماضي.
ونقلت وكالة رويترز عن مسعود علي، وهو ناطق باسم المعارضة في بلدة زليطان، قوله "إنه هنا في زليطان بالتأكيد، وهو تحت سيطرة المجلس العسكري هنا. وكان المعارضون قد عرضوت شريطا مصورا في وقت سابق من يوم الجمعة يظهر شخصا قالوا إنه جلود يقف بينهم.
ومن غير الواضح الموقع الذي كان يحتله جلود في نظام القذافي بعد التسعينيات اذا كان له موقع اصلا، حيث سحب النظام جواز سفره ووضعه تحت المراقبة بعد اختلافه مع القذافي.