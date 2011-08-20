ليبيا: عبدالسلام جلود يلتحق بالمعارضة

مصدر الصورة BBC World Service Image caption كان جلود ساعد القذافي الايمن

نبذة عن عبدالسلام جلود ولد في عام 1944.

كان رفيقا للقذافي منذ مراحل الدراسة الاولية، ودخل معه الكلية العسكرية.

شكل مع القذافي نواة حركة الضباط الاحرار التي قادت انقلاب 1969 على النظام الملكي.

بعد نجاح الانقلاب، اصبح جلود نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة.

شغل منصب رئيس الوزراء من تموز 1972 الى آذار 1977.

كلف بالاشراف على القطاع النفطي، ترأس المفاوضات مع شركات النفط التي اجبرت الشركات على رفع اسعار النفط.

كان جلود ثاني اقوى شخص في ليبيا بعد القذافي لعقدين من الزمن، الا ان نجمه افل في عام 1993.

ينتمي الى قبيلة المقارحة (التي ينتمي اليها ايضا عبدالباسط المقرحي المتهم بتفجير لوكربي).

قال ناطق باسم المعارضة الليبية يوم الجمعة إن عبدالسلام جلود، الذي كان يوما ما الساعد الايمن للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، قد التحق بصفوف المعارضة غربي البلاد.

وكان جلود عضوا في مجموعة الضباط التي خططت لانقلاب سبتمبر 1969 الذي اتى بالقذافي الى السلطة، وكان ينظر اليه باعتباره الرجل الثاني في النظام حتى انقلب عليه القذافي في تسعينيات القرن الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسعود علي، وهو ناطق باسم المعارضة في بلدة زليطان، قوله "إنه هنا في زليطان بالتأكيد، وهو تحت سيطرة المجلس العسكري هنا. وكان المعارضون قد عرضوت شريطا مصورا في وقت سابق من يوم الجمعة يظهر شخصا قالوا إنه جلود يقف بينهم.

ومن غير الواضح الموقع الذي كان يحتله جلود في نظام القذافي بعد التسعينيات اذا كان له موقع اصلا، حيث سحب النظام جواز سفره ووضعه تحت المراقبة بعد اختلافه مع القذافي.