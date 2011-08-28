تقارير عن مقتل القيادي في تنظيم القاعده ناصر الوحيشي جنوب اليمن

مصدر الصورة AP Image caption احتجاجات في اليمن

أكدت مصادر طبية بمستشفى باصهيب العسكري ومصادر أخرى عسكرية باللواء 201 المرابط على المشارف الغربية لمدينة زنجبار بمحافظة ابين جنوب اليمن ان القيادي البارز في تنظيم القاعدة "ناصر الوحيشي" زعيم ما يعرف بتنظيم القاعده في جزيرة العرب قد لقي مصرعه مساء أمس السبت خلال مواجهات عنيفة بين قوات الجيش وعناصر الجماعات المسلحة.

واكد المصدر الطبي بمستشفى باصهيب العسكري في عدن ان المستشفى استقبل ظهر اليوم جثمان قتيل من القاعدة قال المصدر إن مصادر عسكرية قالت إنه يعود للقيادي البارز في القاعدة "ناصر الوحيشي"، موضحا بأنها المرة الأولى التي يتم فيها جلب جثمان احد عناصر القاعدة إلى عدن.

وحتى اللحظة لم يصدر أي تأكيد من قبل الجهات الرسمية يفيد بمقتل الوحيشي إلا ان مصدر عسكري في اللواء 201 قال ان المواجهات التي شهدتها دوفس ليل أمس السبت أسفرت عن مقتل عدد من عناصر القاعدة موضحا بان من بين القتلى عدد من القيادات وان جثمان احدها تنطبق عليه اوصاف الوحيشي.

اشتباكات

من ناحية أخرى قالت مصادر محلية لبي بي سي إن اشتباكات عنيفة اندلعت مساء أمس واستمرت حتى صباح اليوم بين القوات الحكومية ومسلحين معارضين للنظام في ضواحي مدينة تعز جنوب صنعاء أدت لإصابة ثلاثة جنود بجراح واثنين من المسلحين بعد تمكنهم من اعطاب ثلاث آليات عسكرية.

وكان شخصان قتلا السبت في قصف مدفعي استهدف ضواحي المدينة.

وفي إب جنوبي البلاد اعترض مسلحون معارضون للنظام قافلة عسكرية تنقل أسلحة وتموينات غذائية كانت متجهة الى محافظة تعز واشتبكوا في احدى ضواحي مدينة إب مع القوات الحكومية ما أدى الى اصابة خمسة جنود وثلاثة من المهاجمين واحتراق شاحنتين عسكريتين.

وفي محافظة شبوه جنوبي اليمن قالت مصادر قبلية لبي بي سي إن مسلحين مجهولين نصبوا كمينا لجنود مكلفين بحراسة إحدى المنشآت النفطية في الضاحية الشرقية لمدينة عتق عاصمة المحافظة وقتلوا اثنين منهم واستولوا على سيارة تابعة للجيش ولاذوا بالفرار.

من ناحية أخرى يتوافد على العاصمة اليمنية صنعاء منذ ثلاثة أيام مسلحون قبليون مناصرون للنظام شوهدوا وهم يتمركزون بأسلحتهم في عدد من المنشآت الحكومية كمدرسة عائشة القريبة من ساحة التغيير وفي جسر الزبيري على بعد عشرات الامتار من المدخل الجنوبي للساحة وفي مركز مكافحة السل جنوب العاصمة وفي بقية مداخلها.

وأعتبر معارضو النظام الأمر تصعيدا واضحا يحرض القبائل اليمنية على بعضها ومؤشرا على إقحام الموالين للنظام في مواجهات مع المعتصمين أو القوات المنضمة للثورة وحذروا من اي اعتداء على ساحة الاعتصام.