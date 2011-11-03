العراق: مقتل 11 في انفجارات ببغداد وبعقوبة

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قالت مصادر أمنية عراقية ان انفجارا وقع في منطقة الكرادة وسط بغداد الخميس اسفر عن مقتل خمسة واصابة عشرة.

ويأتي هذا التفجير بعد ساعات من انفجار قنبلتين وسط تجمع لعناصر الصحوة في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شمال شرقي العاصمة العراقية بغداد، مما اسفر عن مقتل 6 على الاقل واصابة 23 بجروح.

وقال مصدر أمني لوكالة رويترز إن الهجوم استهدف معسكرا تابعا للجيش العراقي اثناء تجمع عناصر الصحوة امامه انتظارا لاستلام رواتبهم.

واضاف المصدر ان انتحاريا فجر الحزام الناسف الذي كان يرتديه خارج المعسكر، بينما انفجرت سيارة مفخخة كانت مركونة في مكان قريب بعد فترة وجيزة.

ونقلت الوكالة عن فارس العزاوي الناطق باسم دائرة صحة ديالى قوله إن "ستة قتلوا و23 اصيبوا في حصيلة اولية"، بينما قالت مصادر في الشرطة إن عدد القتلى بلغ عشرة.

ويقول مسؤولون عسكريون في العراق إن وتيرة الهجمات قد تتسارع كلما دنا موعد انسحاب القوات الامريكية من العراق نهاية العام الجاري.

البصرة

على صعيد آخر، قالت مصادر طبية وامنية في البصرة إن الهجمات التي شهدها الميناء العراقي الجنوبي ليلة الاربعاء قد اسفرت عن مقتل تسعة اشخاص على الاقل واصابة 37 بجروح.

وبينما قال مصدر في الشرطة إن الهجوم اسفر عن مقتل 9 اشخاص، قال مصدر طبي إن عدد القتلى بلغ 12.

وكان اللواء فيصل العبادي مدير شرطة البصرة قد قال إن الهجمات التي نفذت بواسطة دراجات نارية ملغومة وقعت حوالي الساعة الثامنة من مساء الاربعاء بالتوقيت المحلي.