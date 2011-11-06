نحو ثلاثة ملايين حاج يرمون الجمرات

مصدر الصورة AFP Image caption بلغ عدد الحجاج لهذا العام ما يقرب من 3 ملايين

واصل نحو ثلاثة ملايين مسلم مناسك الحج في أول أيام عيد الاضحى، فقد قام الحجاج يوم الأحد برمى الجمرات في منطة منى قرب مكة فيما يعرف بـ" جمرة العقبة الكبرى".

ثم توجه الحجاج من منى إلى مكة للطواف حول الكعبة" طواف الإفاضة"،ويستعد الحجاج لمواصلة رمي الجمرات على مدى الأيام الثلاثة المعروفة باسم "أيام التشريق"اعتبارا من يوم الاثنين.

وقال موفد بي بي سي انه لم تقع حوادث تذكر في موسم الحج لهذا العام بسبب المشاريع والتوسيعات التي نفذتها المملكة العربية السعودية، خاصةً مشروع جسر الجمرات المكون من أربعة طوابق, والذي سهل على الحجيج شعيرة رمي الجمرات.

وأعلنت مصادر رسمية سعودية الأحد أن عدد الحجاج لهذا العام بلغ ما يقرب من ثلاثة ملايين حاج.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مصلحة الاحصاءات والمعلومات أن "اجمالي عدد الحجاج بلغ 2927000، بينهم 1828000 من خارج المملكة".

وأضافت مصلحة الإحصاء أن "البقية وعددهم 1099000 وصلوا من داخل المملكة، وغالبيتهم العظمى من المقيمين غير السعوديين".

كما اكدت مصلحة الجوازات "اعادة حوالى 150 الف حاج نظرا لعدم امتلاكهم التصريحات الخاصة بذلك".

يذكر أن أكثر من 100 ألف عنصر من قوات الأمن والدفاع المدني ينتشرون في المناطق التي تشهد شعائر الحج لتأمين سلامة الحجاج.