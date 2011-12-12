امريكا تطالب ايران باعادة الطائرة بدون طيار التي اسقطتها

مصدر الصورة na Image caption تقول ايران انها اسقطت طائرة التجسس الامريكية وتصر واشنطن انها تعطلت

قال الرئيس الامريكي باراك اوباما ان حكومته طلبت من ايران اعادة طائرة التجسس بدون طيار التي بحوزة الجيش الايراني منذ مطلع الشهر.

واشار اوباما الى انه لن يعلق على قضايا تجسس سريةن لكنه اكد: "طلبنا اعادتها، وسنرى رد فعل الايرانيين".

وكان التلفزيون الايراني بث صورا للطائرة من طراز سنتنل ار كيو 170 وهي في حالة اقرب للسليمة.

وتقول طهران ان الطائرة اسقطت باستخدام وسائل الحرب الاليكترونية فيما تصر واشنطن على انها تعطلت.

وذكر التلفزيون الايراني الاثنين ان الخبراء العسكريين في المرحلة الاخيرة من تفريغ المعلومات التي تختزنها طائرة التجسس.

وقال عضو لجنة الامن القومي في البرمان الايراني برفيز سروري ان المعلومات التي ستفرغ ستستخدم في "اقامة الدعوى على الولايات المتحدة بشأن الغزو" الذي ارتكبته الطائرة.

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واعترفت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بانها لا تعتقد بان الطائرة ستعاد.

وقالت: "نحن نعرب عن قلقنا بوضوح، تقدمنا بطلب رسمي لاستعادة معدتنا المفقودة كما هي العادة في اي موقف مماثل، واذا اخذنا في الاعتبار تصرفات ايران فاننا لا نتوقع ان يردوا".

واضافت انه رغم العديد من "الاستفزازات" من جانب ايران فان امريكا ستظل تسلك "الطريق الدبلوماسي".

وقال الحرس الثوري الايراني ان الطائرة عبرت الحدود الشرقية لايران مع افغانستان وطارت بعمق 250 كيلومترا داخل المجال الجوي الايراني قبل اسقاطها عبر عملية حرب اليكترونية.

وتخشى السلطات الامريكية من ان يتمكن الايرانيون من معرفة التركيبة الكيميائية للطلاء الخادع للرادار على الطائرة او تقليد محركها او اجهزة المراقبة بها التي تمكنها من تصوير الارض من ارتفاعات عالية.

وارسلت الحكومة الايرانية خطاب احتجاج للامم المتحدة تتهم الولايات المتحدة بالقيام "باعمال استفزاية وسرية" تنتهك القانون الدولي وتحذر من "تكرار هذا الامر"